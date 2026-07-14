இனி நான்தான்... அர்ஜென்டினா கால்பந்து வரலாற்றின் அசைக்க முடியாத பயிற்சியாளராக மாறும் ஸ்கலோனி

அட்லாண்டா,
உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியதன் மூலம் அர்ஜென்டினா அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் லியோனல் ஸ்கலோனி அந்த அணியின் வரலாற்றில் மிக முக்கியமான பயிற்சியாளர்களில் ஒருவராக தனது பெயரை பதிவு செய்துள்ளார்.
சுவிட்சர்லாந்துக்கு எதிரான காலிறுதிப் போட்டி, அர்ஜென்டினா தேசிய அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக லியோனல் ஸ்கலோனிக்கு 13-வது உலகக் கோப்பை போட்டியாகும். இதன் மூலம், 1978-ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பையை வென்ற பயிற்சியாளர் சீசர் லூயிஸ் மெனோட்டியின் 12 உலகக் கோப்பை போட்டிகள் என்ற சாதனையை ஸ்கலோனி முறியடித்துள்ளார்.
தற்போது, 14 உலகக் கோப்பை போட்டிகளில் அர்ஜென்டினாவை வழிநடத்திய கார்லோஸ் சால்வடார் பிலார்டோ முதலிடத்தில் உள்ளார். அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெற்றதன் மூலம், அர்ஜென்டினா அணி மேலும் இரண்டு போட்டிகளில் (அரையிறுதி மற்றும் இறுதிப் போட்டி அல்லது மூன்றாவது இடத்துக்கான போட்டி) விளையாடுவது உறுதியாகியுள்ளது.
இதனால், உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் அர்ஜென்டினா தேசிய அணியை அதிக போட்டிகளில் வழிநடத்திய பயிற்சியாளர் என்ற புதிய வரலாற்று சாதனையை ஸ்கலோனி படைக்க உள்ளார்.