பெனால்டி ஷூட் அவுட்டில் கொலம்பியாவை வீழ்த்திய சுவிட்சர்லாந்து

2026 கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடரின் இன்றைய ஆட்டத்தில் கொலம்பியாவை பெனால்டி ஷூட் அவுட்டில் 5-4 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்திய சுவிட்சர்லாந்து அணி காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றது. கனடாவின் வான்கூவரில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில், தொடக்கம் முதல் இரு அணிகளும் தாக்குதல் ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தின. இருப்பினும், இரு அணிகளின் கோல் கீப்பர்களும் அபாரமாக செயல்பட்டதால், நிர்ணயிக்கப்பட்ட 90 நிமிட ஆட்ட நேரத்தில் எந்த அணியாலும் கோல் அடிக்க முடியவில்லை. இதனால் ஆட்டம் கூடுதல் நேரத்துக்கு சென்றது.
கூடுதல் நேரத்திலும் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்கத் தவறியதால், வெற்றியாளரை தீர்மானிக்க பெனால்டி ஷூட் அவுட் முறை கடைப்பிடிக்கப்பட்டது. இதில் சுவிட்சர்லாந்து வீரர்கள் தங்களது வாய்ப்புகளை சிறப்பாக பயன்படுத்தினர். மறுபுறம், கொலம்பியா வீரர் டேவின்சன் சான்சஸ் முக்கியமான பெனால்டி ஷாட்டை தவறவிட்டதால், சுவிட்சர்லாந்து 5-4 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று காலிறுதிக்குள் நுழைந்தது.இந்த வெற்றியின் மூலம் காலிறுதியில் சுவிட்சர்லாந்து, அர்ஜெண்டினா அணியை எதிர்கொள்கிறது.