உலகக் கோப்பை கால்பந்து - ஆரம்பத்திலேயே கலைந்த கனவு... வெளியேறிய 2 அணிகள்

பிலடெல்பியா,
முதல் 2 ஆட்டங்களில் தோல்வியடைந்ததன் மூலம் உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் இருந்து ஹைதி மற்றும் துருக்கி அணிகள் வெளியேறி இருக்கின்றன.
உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் அடுத்தடுத்த தோல்விகளை சந்தித்த ஹைதி மற்றும் துருக்கி அணிகள், குரூப் சுற்றுடன் தொடரிலிருந்து வெளியேறியுள்ளன. தலா இரண்டு லீக் ஆட்டங்களில் தோல்வியடைந்த இந்த அணிகளின் உலகக் கோப்பை கனவு ஆரம்பத்திலேயே முடிவுக்கு வந்துள்ளது.
குரூப் சி பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள ஹைதி அணி, பிலடெல்பியாவில் நடைபெற்ற போட்டியில் பிரேசிலிடம் 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் தோல்வியடைந்தது. இதற்கு முன்பு நடைபெற்ற முதல் லீக் ஆட்டத்தில் ஸ்காட்லாந்திடம் 1-0 என்ற கணக்கில் ஹைதி தோல்வியை சந்தித்திருந்தது. இதன் மூலம் தொடர்ச்சியாக இரண்டு தோல்விகளை சந்தித்து, உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து வெளியேறியது.
ஹைதி அணியின் உலகக் கோப்பை பயணம் முடிவுக்கு வந்தாலும், 1974-ம் ஆண்டுக்கு பிறகு 52 ஆண்டுகள் கழித்து உலகக் கோப்பை தொடருக்கு தகுதி பெற்றது அந்த நாட்டின் கால்பந்து வரலாற்றில் குறிப்பிடத்தக்க சாதனையாக அமைந்துள்ளது.
அதேபோல் 24 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு உலகக் கோப்பை தொடருக்கு தகுதி பெற்ற துருக்கி அணி, தனது முதல் லீக் ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியாவிடம் 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் தோல்வியடைந்தது. இரண்டாவது போட்டியில் பராகுவேவுக்கு எதிராக வெற்றி பெற்றே ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இன்று களமிறங்கியது.
சான் பிரான்சிஸ்கோவில் நடைபெற்ற வாழ்வா-சாவா ஆட்டத்தில், பராகுவே வீரர் மத்தியாஸ் கலார்சா 2-வது நிமிடத்திலேயே கோல் அடித்து அணியை முன்னிலை பெற செய்தார். அதன்பிறகு கோல் அடிக்க துருக்கி கடுமையாக போராடிய போதிலும், பராகுவேவின் தடுப்பாட்டத்தை உடைக்க முடியவில்லை. இதனால் 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் துருக்கி மீண்டும் தோல்வியடைந்தது. இதனால் தொடர்ச்சியாக இரண்டு தோல்விகளை சந்தித்த துருக்கி அணியும் உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து வெளியேறியது.
உலகக் கோப்பைக்கு நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு தகுதி பெற்ற ஹைதி மற்றும் துருக்கி அணிகள், ரசிகர்களிடையே அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தன. ஆனால் குரூப் சுற்றிலேயே அடுத்தடுத்த தோல்விகளை சந்தித்ததால், இரு அணிகளின் உலகக் கோப்பை கனவும் ஆரம்பத்திலேயே முடிவுக்கு வந்துள்ளது.