கால்பந்து

18 வயதில் உலகக்கோப்பை: வரலாறு படைப்பாரா லாமின் யமால்?

தனது முதல் ஆட்டத்தில், ஸ்பெயின் அணி வருகிற 15-ம் தேதி கேப் வெர்டேவை எதிர்கொள்கிறது.
18 வயதில் உலகக்கோப்பை: வரலாறு படைப்பாரா லாமின் யமால்?
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சென்னை,

இரண்டாவது உலகக்கோப்பை கால்பந்து பட்டத்தை வெல்லும் கனவுடன் களமிறங்கும் ஸ்பெயின் அணியின் மிகப்பெரிய நம்பிக்கையாக 18 வயது இளம் நட்சத்திரம் லாமின் யமால் உருவெடுத்துள்ளார். வட அமெரிக்காவில் நடைபெறவுள்ள உலகக்கோப்பை தொடரில், யமால் தனது முதல் உலகக்கோப்பையை சந்திக்க உள்ளார்.

காயத்தால் ஏற்பட்ட கவலை

கடந்த ஏப்ரல் மாதம் பார்சிலோனா அணிக்காக விளையாடியபோது யமாலுக்கு இடது தொடைப் பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டது. இதனால் உலகக்கோப்பையில் அவர் பங்கேற்பாரா என்ற சந்தேகம் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்தது. ஆனால், சமீபத்தில் வெளியான அணியில் யமாலின் பெயர் இடம்பெற்றதால் ஸ்பெயின் ரசிகர்கள் நிம்மதி அடைந்தனர்.

15 வயதில் அறிமுகம்... சாதனைகள் தொடர்கின்றன

15 வயதிலேயே பார்சிலோனா அணிக்காக அறிமுகமான யமால், ஸ்பானிஷ் லீக்கில் விளையாடிய மிக இளம் வீரர் என்ற சாதனையை படைத்தார். இந்த சீசனில் 16 கோல்கள் அடித்து பார்சிலோனாவின் அதிக கோல்கள் அடித்த வீரராகவும், தொடரின் சிறந்த வீரராகவும் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

ஸ்பெயின் அணியின் புதிய முகம்

2023-ல் தனது 16-வது வயதில் ஸ்பெயின் தேசிய அணிக்காக அறிமுகமான யமால், அந்த அணிக்காக கோல் அடித்த மிக இளம் வீரர் என்ற சாதனையையும் படைத்தார். தொடர்ந்து யுஇஎப்ஏ 2024 தொடரில் ஸ்பெயின் சாம்பியன் பட்டம் வெல்ல முக்கிய பங்காற்றி, சிறந்த இளம் வீரர் விருதையும் கைப்பற்றினார்.

உலகக்கோப்பை கனவை நோக்கி ஸ்பெயின்

2022 உலகக்கோப்பையில் மொராக்கோவிடம் தோற்று வெளியேறிய ஸ்பெயின், அதன் பிறகு மீண்டும் எழுச்சி பெற்று யூரோ 2024 மற்றும் யுஇஎப்ஏ பட்டங்களை வென்றுள்ளது. 2010-க்கு பிறகு உலகக்கோப்பையில் பெரிய சாதனையை நோக்கி காத்திருக்கும் ஸ்பெயின் அணி, இந்த முறை ’குரூப் எச்’ பிரிவில் வருகிற 15-ம் தேதி கேப் வெர்டே அணிக்கு எதிரான போட்டியுடன் தனது பயணத்தை தொடங்குகிறது.

உலகக்கோப்பை கால்பந்து
FIFA World Cup
லாமின் யமால்
Lamine Yamal
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Daily Thanthi
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