பில் போடன் ஹாட்ரிக் கோல்... ஏஇகே ஏதென்ஸ் அணியை துவம்சம் செய்த மான்செஸ்டர் சிட்டி

மான்செஸ்டர்,
ஐரோப்பிய சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரில் கிரீஸ் நாட்டின் ஏ.இ.கே. ஏதென்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 5-1 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றி பெற்றது.
எட்டிஹாட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் தொடக்கம் முதலே மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி தாக்குதல் ஆட்டத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தியது. 12-வது நிமிடத்தில் எலியட் ஆண்டர்சன் கோல் அடித்து அணியின் கோல் கணக்கை தொடங்கி வைத்தார்.
தொடர்ந்து 34-வது நிமிடத்தில் பில் போடன் கோல் அடிக்க, முதல் பாதியின் முடிவில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 2-0 என முன்னிலை பெற்றது.
இரண்டாவது பாதியில் ஏ.இ.கே. ஏதென்ஸ் அணி பதிலடி கொடுத்தது. 52-வது நிமிடத்தில் ஸ்டாவ்ரோஸ் பிலியோஸ் கோல் அடித்து இடைவெளியைக் குறைத்தார்.
ஆனால், சிட்டி அணியின் தாக்குதல் ஆட்டம் தொடர்ந்து நீடித்தது. 57-வது நிமிடத்தில் ராயன் ஷெர்கி கோல் அடித்து அணியின் முன்னிலையை 3-1 என உயர்த்தினார்.
இதையடுத்து 65-வது நிமிடத்தில் தனது இரண்டாவது கோலை அடித்த பில் போடன், 76-வது நிமிடத்தில் மேலும் ஒரு கோல் அடித்தார்.
இதன் மூலம் போடன் இந்த ஆட்டத்தில் மூன்று கோல்கள் அடித்து ஹாட்ரிக் சாதனை படைத்தார். அவரது அபார ஆட்டத்தால் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 5-1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.