சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து - மான்செஸ்டர் சிட்டியை பந்தாடிய பிஎஸ்ஜி... ரியல் மாட்ரிட் திரில் வெற்றி

மான்செஸ்டர்,
மான்செஸ்டர் சிட்டி அணியை 4-2 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி பாரிஸ் செயிண்ட்-ஜெர்மைன் (பிஎஸ்ஜி) அணி அபார வெற்றி பெற்றது. மற்றொரு போட்டியில் ரியல் மாட்ரிட் 4-3 என்ற கணக்கில் திரில் வெற்றி பெற்றது.
சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில், நேற்று நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் மான்செஸ்டர் சிட்டி- பிஎஸ்ஜி அணிகள் மோதின.
இதில் ஆட்டத்தின் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய பிஎஸ்ஜி அணிக்கு 13-வது நிமிடத்தில் டெசிரே டூயே முதல் கோலை அடித்தார். அடுத்த 2 நிமிடங்களில் உஸ்மான் டெம்பேலே கோல் அடிக்க, பிஎஸ்ஜியின் முன்னிலை 2-0 ஆனது.
தொடர்ந்து 32-வது நிமிடத்தில் விட்டின்ஹா கோல் அடித்தநிலையில், முதல் பாதியின் முடிவில் பிஎஸ்ஜி அணி 3-0 என முன்னிலை பெற்றது.
இரண்டாவது பாதியில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி பதிலடி கொடுக்கத் தொடங்கியது. 53-வது நிமிடத்தில் எர்லிங் ஹாலண்ட் கோல் அடித்து வித்தியாசத்தை குறைத்தார். ஆனால், 62-வது நிமிடத்தில் மக்னெஸ் அக்லியூஷ் கோல் அடிக்க பிஎஸ்ஜியின் முன்னிலை மீண்டும் அதிகரித்தது.
75-வது நிமிடத்தில் ஹாலண்ட் தனது இரண்டாவது கோலை அடித்தார். இருப்பினும், அதன் பிறகு சிட்டி அணியால் மேலும் கோல் அடிக்க முடியவில்லை. இதனால் பிஎஸ்ஜி அணி 4-2 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.
மற்றொரு ஆட்டத்தில், ரோமா- ரியல் மாட்ரிட் அணிகள் மோதின.
இந்த ஆட்டத்தில் 20-வது நிமிடத்தில் மார்ட்டன் டி ரூன் கோல் அடித்து ரோமாவுக்கு முன்னிலை ஏற்படுத்தினார். 25-வது நிமிடத்தில் கிலியன் எம்பாப்பே கோல் அடித்து ரியல் மாட்ரிட்டை சமநிலைக்கு கொண்டு வந்தார்.
இரண்டாவது பாதியில் ரோமா வீரர் டோன்யெல் மாலென் 51 மற்றும் 57-வது நிமிடங்களில் அடுத்தடுத்து கோல் அடித்தநிலையில், 3-1 என முன்னிலை பெற்றது.
இதையடுத்து ஆட்டம் ரோமாவின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதாக தோன்றிய நிலையில், கடைசி நிமிடங்களில் ரியல் மாட்ரிட் அதிரடி காட்டியது.
82-வது நிமிடத்தில் கார்லோஸ் எஸ்பி கோல் அடித்து வித்தியாசத்தை குறைத்தார். தொடர்ந்து 85-வது நிமிடத்தில் என்ட்ரிக் கோல் அடிக்க, ஆட்டம் 3-3 என சமநிலையை எட்டியது.
தொடர்ந்து 90-வது நிமிடத்தில் அன்டோனியோ ரூடிகர் கோலடித்தார். இதன்மூலம் ரியல் மாட்ரிட் அணி 4-3 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றி பெற்றது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் ரியல் மாட்ரிட் அணி 6 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப் பட்டியலில் 8-வது இடத்தைப் பிடித்தது. பிஎஸ்ஜி அணி முதலிடத்தில் உள்ளது.