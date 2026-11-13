126-வது சர்வதேச ஆட்டத்தில் ஹாரி கேன் சாதனை... நேஷன்ஸ் லீக் காலிறுதிக்கு முன்னேறிய இங்கிலாந்து

லண்டன்,
யுஇஎப்ஏ நேஷன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரில் குரோஷியாவை 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்திய இங்கிலாந்து அணி காலிறுதிக்கு முன்னேறியது. இந்த ஆட்டத்தில் விளையாடியதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணிக்காக அதிக சர்வதேசப் போட்டிகளில் பங்கேற்ற வீரர் என்ற சாதனையை ஹாரி கேன் படைத்தார்.
லண்டனில் உள்ள வெம்ப்ளி மைதானத்தில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து அணியும் குரோஷியாவும் மோதின. இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டன் ஹாரி கேன் தனது 126-வது சர்வதேசப் போட்டியில் களமிறங்கினார். இதன் மூலம், இங்கிலாந்துக்காக 125 போட்டிகளில் விளையாடிய பீட்டர் ஷில்டனின் சாதனையை அவர் முறியடித்தார்.
விறுவிறுப்பாக நடந்த இந்த ஆட்டத்தின் 24-வது நிமிடத்தில் மோர்கன் ரோஜர்ஸ் கோல் அடித்து இங்கிலாந்து அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார். இதனால் முதல் பாதி முடிவில் இங்கிலாந்து 1-0 என முன்னிலை வகித்தது.
இரண்டாவது பாதியில் 59-வது நிமிடத்தில் பெட்டார் சூசிச் கோல் அடித்து ஆட்டத்தை 1-1 என சமன் செய்தார்.
தொடர்ந்து, 63-வது நிமிடத்தில் இங்கிலாந்து வீரர் ஜாரெல் குவான்சாவை குரோஷியாவின் இவான் ஸ்மோல்சிச் தடுத்து கீழே தள்ளினார். இதையடுத்து, நடுவர் காணொலி மறுஆய்வு செய்த பிறகு இங்கிலாந்து அணிக்கு பெனால்டி வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. 64-வது நிமிடத்தில் அந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திய ஹாரி கேன் கோல் அடித்தார்.
இங்கிலாந்து அணிக்காக ஹாரி கேன் அடித்த 92-வது சர்வதேச கோல் இதுவாகும். இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று நேஷன்ஸ் லீக் காலிறுதிக்கு முன்னேறியது.