கோபன்ஹேகன்,
யு.இ.எப்.ஏ. நேஷன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரில் டென்மார்க் அணியை 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி நார்வே அணி காலிறுதிக்கு முன்னேறியது.
யு.இ.எப்.ஏ. நேஷன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரில் டென்மார்க் தலைநகர் கோபன்ஹேகனில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் நார்வே - டென்மார்க் அணிகள் மோதின.
இந்த ஆட்டத்தில் தொடக்கத்திலேயே டென்மார்க் அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியது. 11-வது நிமிடத்தில் ராஸ்மஸ் ஹோய்லண்ட், 14-வது நிமிடத்தில் பியர்-எமில் ஹோய்பெர்க் ஆகியோர் கோல் அடித்து டென்மார்க் அணிக்கு 2-0 என்ற முன்னிலையைப் பெற்றுத் தந்தனர்.
இதனால் நார்வே அணி தோல்வியை சந்திக்கும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டது. அப்போது 37-வது நிமிடத்தில் எர்லிங் ஹாலண்ட் கோல் அடித்து நம்பிக்கை அளித்தார். இதனால் முதல் பாதியில் 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் டென்மார்க் முன்னிலையில் இருந்தது.
இதையடுத்து துவங்கிய 2-வது பாதியில் தொடர்ந்து போராடிய நார்வே அணிக்காக 83-வது நிமிடத்தில் மார்ட்டின் ஓடேகார்டு கோல் அடித்து ஆட்டத்தை 2-2 என சமன் செய்தார். இதனால் ஆட்டம் சமநிலையில் முடிவடையும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
அப்போது ஆட்டத்தின் கடைசி நிமிடங்களில் நார்வே அணிக்கு பெனால்டி வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதை ஹாலண்ட் கோலாக மாற்றினார். இதனால் நார்வே அணி 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் திரில் வெற்றி பெற்றது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் 9 புள்ளிகளுடன் குரூப் ஏ4 பிரிவில் 2-வது இடத்தைப் பிடித்த நார்வே அணி காலிறுதிக்கு முன்னேறியது. டென்மார்க் அணியும் 9 புள்ளிகளுடன் இருக்கும்நிலையில், இரு அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டிகளின் முடிவுகளின் அடிப்படையில் நார்வே அணி முன்னிலை பெற்றது.
நேஷன்ஸ் லீக் தொடரின் காலிறுதிக்கு பெல்ஜியம், பிரான்ஸ், நெதர்லாந்து, ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து, ஸ்பெயின், போர்ச்சுகல், நார்வே ஆகிய 8 அணிகள் தகுதி பெற்றுள்ளன.