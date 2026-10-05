உருகுவேயுடன் மோதும் இந்தியா... வரலாற்று சிறப்புமிக்க கால்பந்து போட்டியை எதில், எப்போது பார்க்கலாம்?

கொல்கத்தா,
இந்திய ஆண்கள் கால்பந்து அணி, இரண்டு முறை உலகக்கோப்பையை வென்ற உருகுவே அணியை நாளை (அக்டோபர் 6) கொல்கத்தாவில் எதிர்கொள்கிறது.
சமீபத்தில் உலகக் கோப்பையில் பங்கேற்ற பனாமா அணியை எதிர்கொண்ட இந்தியா 1-1 என்ற கோல் கணக்கில் டிரா செய்தது. இதனைத் தொடர்ந்து 5 முறை உலக சாம்பியனான பிரேசிலுக்கு எதிராக விளையாடிய இந்தியா 0-4 என்ற கணக்கில் தோல்வியடைந்தது.
தற்போது தென் அமெரிக்காவின் முன்னணி அணியான உருகுவேயை எதிர்கொள்வது இந்திய வீரர்களுக்கு தங்களது திறமையை நிரூபிக்க மற்றொரு நல்ல வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது.
போட்டி: இந்தியா - உருகுவே
தேதி: அக்டோபர் 6, செவ்வாய்க்கிழமை
நேரம்: இரவு 7.30 மணி
இடம்: விவேகானந்த யுவ பாரதி கிரீராங்கன், கொல்கத்தா
இந்தியா - உருகுவே போட்டியை சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் டென் 2, சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் டென் 3, சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் டென் 4 ஆகிய தொலைக்காட்சி அலைவரிசைகளிலும், சோனி லிவ் செயலியிலும் நேரலையாக காணலாம்.