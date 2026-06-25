உலகக்கோப்பை கால்பந்து: ஸ்காட்லாந்து அணியை வீழ்த்திய பிரேசில்

மியாமி
உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் ஸ்காட்லாந்து அணியை 3-0 என்ற புள்ளி கணக்கில் வீழ்த்தி பிரேசில் வெற்றி பெற்றது.
23-வது உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர் அமெரிக்கா, மெக்சிகோ மற்றும் கனடாவில் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் மியாமி ஸ்டேடியத்தில் இந்திய நேரப்படி இன்று காலை 3.30 மணிக்கு நடைபெற்ற 'சி' பிரிவு லீக் ஆட்டத்தில் பிரேசில் மற்றும் ஸ்காட்லாந்து அணிகள் விளையாடின.
இதில், போட்டியின் 7-வது நிமிடத்தில் பிரேசில் அணிக்காக, வினிசியஸ் ஜூனியர் முதல் கோலை போட்டார். 1-0 புள்ளி கணக்கில் அந்த அணி முன்னிலையில் இருந்தது. அதன்பின்னர், முதல் பாதியின் இறுதி வரை கோல் அடிக்கப்படவில்லை. இதனால், பிரேசில் அணியின் கை ஓங்கி இருந்தது.
2-வது பாதியின் 3-வது நிமிடத்தில் (48) வினிசியஸ் ஜூனியர் மற்றொரு கோலை போட்டார். இதனால், 2-0 என்ற புள்ளி கணக்கில் பிரேசில் வெற்றியை நோக்கி சென்றது. தொடர்ந்து 60-வது நிமிடத்தில் மேத்யூஸ் குன்ஹா 3-வது கோலை போட்டார்.
அதன்பின்பு கோல்கள் அடிக்கப்படவில்லை. இதனால், உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் ஸ்காட்லாந்து அணியை 3-0 என்ற புள்ளி கணக்கில் வீழ்த்தி பிரேசில் வெற்றி பெற்றது.