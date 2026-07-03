கால்பந்து

உலகக்கோப்பை கால்பந்து: பெனால்டி ஷூட்அவுட்டில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்திய எகிப்து

பெனால்டி ஷூட்அவுட்டில், 2-4 என்ற கோல் கணக்கில் ஆஸ்திரேலிய அணியை எகிப்து வீழ்த்தியது.
உலகக்கோப்பை கால்பந்து, எகிப்து
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டல்லாஸ்

உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் பெனால்டி ஷூட்அவுட்டில் ஆஸ்திரேலிய அணியை எகிப்து வீழ்த்தியது.

பிபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டி தொடரில் லீக் சுற்று ஆட்டங்கள் முடிந்து 2-வது சுற்று ஆட்டங்கள் (நாக்-அவுட் சுற்றுகள்) பரபரப்பாக நடந்து வருகின்றன. இதில், இரவு 11.30 மணியளவில் நடந்த 2-வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் எகிப்து அணிகள் விளையாடின.

எகிப்து முன்னிலை

அமெரிக்காவின் டல்லாஸ் மைதானத்தில் நடந்த போட்டியின் முதல் பாதியில் எகிப்து அணியின் எமாம் ஆஷவுர் போட்டி தொடங்கிய 13-வது நிமிடத்தில் ஒரு கோல் போட்டார். இதனால், போட்டியின் முதல் பாதியில் 1-0 என எகிப்து முன்னிலையில் இருந்தது.

அதன்பின்னர் கோல் அடிக்கப்படவில்லை. போட்டியின் முதல் பாதியில் எந்த அணிக்கும் மஞ்சள் அட்டை காண்பிக்கப்படவில்லை. இதனை தொடர்ந்து, போட்டியின் 2-வது பாதி விறுவிறுப்பாக இருக்கும் என்ற ஆவலில் ரசிகர்கள் இருந்தனர்.

2-வது பாதி

போட்டியின் 2-வது பாதியில் எகிப்து அணியின் முகமது ஹானி தனது அணிக்கான பகுதியிலேயே கோல் போட்டார். இதனால், ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு ஒரு கோல் கிடைத்தது. போட்டி 1-1 என சமன் அடைந்தது. அதன்பின்னர் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்கவில்லை. போட்டியின் 2-வது பாதியில் எகிப்து அணிக்கு 2 முறை மஞ்சள் அட்டை காண்பிக்கப்பட்டது. எனினும், யாருக்கும் சிவப்பு அட்டை காண்பிக்கப்படவில்லை.

இதனை தொடர்ந்து கூடுதலாக அரை மணிநேரம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. அதில், 15 நிமிடங்களாக இரண்டு பாதியாக ஆட்டம் நடக்கும். அதிலும் போட்டியில் முடிவு கிடைக்காவிட்டால், அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறும் அணியானது பெனால்டி ஷூட்அவுட் முறையில் முடிவு செய்யப்படும்.

பெனால்டி ஷூட்அவுட்

இந்த சூழலில், கூடுதல் நேரத்திலும் கோல் அடிக்கப்படவில்லை. இதனால், பெனால்டி ஷூட்அவுட் முறையில் இரு அணிகளும் விளையாடின. இதில், 2-4 என்ற கோல் கணக்கில் ஆஸ்திரேலிய அணியை எகிப்து வீழ்த்தியது. ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றுக்கு எகிப்து தகுதி பெற்றது. போட்டி தொடரில் இருந்து ஆஸ்திரேலியா வெளியேறியது.

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Daily Thanthi
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