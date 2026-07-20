கால்பந்து

உலகக்கோப்பை கால்பந்து இறுதிப்போட்டி: மெரினா கடற்கரையில் கண்டுகளித்த ரசிகர்கள்

கால்பந்து உலகக்கோப்பையை ஸ்பெயின் வென்றது.
உலகக்கோப்பை கால்பந்து இறுதிப்போட்டி: மெரினா கடற்கரையில் கண்டுகளித்த ரசிகர்கள்
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சென்னை,

23வது பிபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் அர்ஜென்டினா - ஸ்பெயின் மோதின. இப்போட்டியில் அர்ஜென்டினாவை 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி உலகக்கோப்பையை ஸ்பெயின் வென்றது. இப்போட்டியில் கூடுதலாக வழங்கப்பட்ட நேரத்தில் 106வது நிமிடத்தில் ஸ்பெயின் வீரர் பெரன் டொரஸ் கோல் அடித்து அணியின் வெற்றிக்கு வழிவகுத்தார்.

மெரினா கடற்கரை

இந்நிலையில், உலகக்கோப்பை கால்பந்து இறுதிப்போட்டி மெரினா கடற்கரையில் ஒளிபரப்பப்பட்டது. சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் மெரினா கடற்கரையில் பிரமாண்ட திரை அமைக்கப்பட்டு அதில் உலகக்கோப்பை கால்பந்து இறுதிப்போட்டி ஒளிபரப்பப்பட்டது. இதை ஏராளமான ரசிகர்கள் கண்டு களித்தனர். அதேவேளை, நெட்ஒர்க் பிரச்சினை காரணமாக போட்டி ஒளிபரப்பில் அவ்வப்போது இடையூறு ஏற்பட்டதால் ரசிகர்கள் சற்று ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.

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