உலகக்கோப்பை கால்பந்து: கனடாவை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறிய மொராக்கோ

ஹூஸ்டன்
உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் கனடாவை வீழ்த்தி மொராக்கோ அணி காலிறுதிக்கு முன்னேறியது.
சர்வதேச கால்பந்து கூட்டமைப்பான பிபா சார்பில் நடத்தப்பட்டு வரும் உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டி தொடரில் லீக் சுற்று, 2-வது சுற்று ஆட்டங்கள் (நாக்-அவுட் சுற்றுகள்) முடிந்து, 3-வது சுற்று ஆட்டங்கள் நடந்து வருகின்றன. இதில், வெற்றி பெறும் அணி காலிறுதிக்கு தகுதி பெறும்.
அந்த வகையில், இரவு 10.30 மணிக்கு அமெரிக்காவின் ஹூஸ்டன் மைதானத்தில் நடந்த 3-வது சுற்று போட்டி ஒன்றில் கனடா மற்றும் மொராக்கோ அணிகள் விளையாடின. பரபரப்பாக நடந்த இந்த ஆட்டத்தில், 50-வது நிமிடத்தில் மொராக்கோவின் அஜெடின் ஆவ்னாஹி முதல் கோலை போட்டார்.
82-வது நிமிடத்தில் அவர் அடித்த 2-வது கோலால் அணி 2-0 என முன்னிலை பெற்றது. 90 நிமிட போட்டி முடிவுக்கு பின்னர், கூடுதல் நேரம் அளிக்கப்பட்டது. இதில், சவுபியான் ரகீமி (98) 3-வது கோலை போட்டார். இதனால், போட்டி முடிவில் 3-0 கோல் கணக்கில் மொராக்கோ வெற்றி பெற்றது.
4 முறை இரு அணிகளுக்கும் மஞ்சள் அட்டை காண்பிக்கப்பட்டது. எனினும், யாருக்கும் சிவப்பு அட்டை காண்பிக்கப்படவில்லை.