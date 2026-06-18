கால்பந்து

உலகக் கோப்பை கால்பந்து: தென் ஆப்பிரிக்கா - செக்குடியரசு இடையிலான ஆட்டம் டிரா

போட்டியின் 6-வது நிமிடத்திலேயே செக்குடியரசு அணி தனது முதல் கோலை அடித்தது.
உலகக் கோப்பை கால்பந்து: தென் ஆப்பிரிக்கா - செக்குடியரசு இடையிலான ஆட்டம் டிரா
Published on

சென்னை,

உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில், குரூப்-எ பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள செக்குடியரசு மற்றும் தென் ஆப்பிரிக்கா அணிகள் இன்று மோதின. அட்லான்டா மைதானத்தில் நடந்த போட்டியின் 6-வது நிமிடத்திலேயே செக்குடியரசு அணி தனது முதல் கோலை அடித்தது.

செக் குடியரசு அணியின் அலெக்சான்டர் சோஜ்கா வழங்கிய அசிஸ்ட்-ஐ பயன்படுத்தி மைக்கேல் சடிலேக் கோலை அடித்தார். ஆட்டம் தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே செக்குடியரசு அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பிடித்தது.ஆட்டத்தின் முதல் பாதி வரை செக்குடியரசு அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலையில் நீடித்தது.

ஆட்டத்தின் இரண்டாவது பாதியில் இரு அணிகளும் வீரர்களை மாற்றி கோல் அடிக்கும் முயற்சியை தீவிரப்படுத்தின. இதற்கு பலனாக 83-வது நிமிடத்தில் தென் ஆப்பிரிக்கா அணி தனது முதல் கோலை அடித்தது. இதனால் இரு அணிகளும் 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலைக்கு வந்தன. ஆட்டத்தின் இறுதியில் இரு அணிகளும் வெற்றிக்கான கூடுதல் கோலை அடிக்க தவறின. இதனால் இந்தப் போட்டி டிராவில் முடிந்தது. இரு அணிகளுக்கும் தலா ஒரு புள்ளி வழங்கப்பட்டது.

South Africa
தென் ஆப்பிரிக்கா
கால்பந்து
football
FIFA World Cup
உலகக் கோப்பை கால்பந்து
செக் குடியரசு
Czech Republic
World Cup Football
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com