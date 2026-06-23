உலகக்கோப்பை கால்பந்து: ஈராக்கை 3-0 என்ற புள்ளி கணக்கில் வீழ்த்திய பிரான்ஸ்

பிலடெல்பியா
உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் ஈராக் அணியை 3-0 என்ற புள்ளி கணக்கில் வீழ்த்தி பிரான்ஸ் வெற்றி பெற்றது.
23-வது உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர் அமெரிக்கா, மெக்சிகோ மற்றும் கனடாவில் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் பிலடெல்பியா ஸ்டேடியத்தில் இந்திய நேரப்படி இன்று காலை 2.30 மணிக்கு நடைபெற்ற 'ஐ' பிரிவு லீக் ஆட்டத்தில் பிரான்ஸ் மற்றும் ஈராக் அணிகள் விளையாடின.
இதில், போட்டியின் 14-வது நிமிடத்தில் பிரான்ஸ் அணிக்காக, கைலியன் எம்பாப்பே முதல் கோலை போட்டார். இதனால், 1-0 என்ற புள்ளி கணக்கில் அந்த அணி முன்னிலையில் இருந்தது. அப்போது, கடுமையான புயல் வரவுள்ளது என எச்சரிக்கப்பட்டது. ரசிகர்கள் அனைவரும் மைதானத்தின் கூரையிடப்பட்ட பகுதிகளில் தஞ்சம் அடையும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்பின்னர், முதல் பாதியின் இறுதி வரை கோல் அடிக்கப்படவில்லை.
இதன்பின்பு, போட்டியின் 54-வது நிமிடத்தில் எம்பாப்பே மற்றொரு கோல் போட்டார். இதனால் பிரான்ஸ் அணி, 2-0 என்ற புள்ளி கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.
தொடர்ந்து உஸ்மானே திம்பலி 66-வது நிமிடத்தில் 3-வது கோலை போட்டார். இதனால், 3-0 என்ற புள்ளி கணக்கில் பிரான்ஸ் வெற்றியை நோக்கி சென்றது. அதன்பின்னர் கோல் அடிக்கப்படவில்லை.
ஆட்டத்தில் யாருக்கும் சிவப்பு அட்டை காண்பிக்கப்படவில்லை. ஆனால், ஈராக் அணிக்கு ஒரு மஞ்சள் அட்டை காண்பிக்கப்பட்டது. பிரான்ஸ் அணி 2 போட்டிகளில் விளையாடி அவற்றில் வெற்றி பெற்று, புள்ளிகள் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் உள்ளது. ஈராக் அணி கடைசி இடத்திற்கு சென்றது.