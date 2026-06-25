உலகக்கோப்பை கால்பந்து: 2-வது பாதியில் அதிரடி; ஹைதியை வீழ்த்திய மொராக்கோ

அட்லாண்டா
உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் ஹைதியை 4-2 என்ற புள்ளி கணக்கில் வீழ்த்தி மொராக்கோ வெற்றி பெற்றது.
23-வது உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர் அமெரிக்கா, மெக்சிகோ மற்றும் கனடாவில் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் அட்லாண்டா ஸ்டேடியத்தில் இந்திய நேரப்படி இன்று காலை 3.30 மணிக்கு நடைபெற்ற 'சி' பிரிவு லீக் ஆட்டத்தில் மொராக்கோ மற்றும் ஹைதி அணிகள் விளையாடின.
இதில், போட்டியின் 10-வது நிமிடத்தில் ஹைதி அணிக்காக, யாசின் பவ்னவ் முதல் கோலை போட்டார். இதனால் 1-0 புள்ளி கணக்கில் அந்த அணி முன்னிலையில் இருந்தது. அதன்பின்னர், அச்ரப் ஹகீமி 39-வது நிமிடத்தில் மொராக்கோவுக்கான முதல் கோலை போட்டார். 1-1 புள்ளி கணக்கில் போட்டி சமன் அடைந்தது. போட்டியில் விறுவிறுப்பும் ஏற்பட்டது.
தொடர்ந்து 43-வது நிமிடத்தில் ஹைதியின் வில்சன் இசிடோர் 2-வது கோலை போட்டார். 2-1 என்ற புள்ளி கணக்கில் ஹைதி முன்னிலையில் இருந்தது.
அதன்பின்னர் மொராக்கோவின் இஸ்மாயில் சாய்பாரி 46-வது நிமிடத்திலும், சவுபியான் ரகீமி 78-வது நிமிடத்திலும், கெஸ்சிம் யாசின் 89-வது நிமிடத்திலும் கோல் போட்டனர். இதனால், போட்டி முடிவில் 4-2 என்ற புள்ளி கணக்கில் ஹைதியை வீழ்த்தி மொராக்கோ வெற்றி பெற்றது.