2028 ஒலிம்பிக் தொடர் - இந்திய ஆண்கள் ஆக்கி அணி தகுதி

டோக்கியோ,
ஆசிய விளையாட்டில் தங்கம் வென்றதன் மூலம் 2028 ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு இந்திய ஆண்கள் ஆக்கி அணி தகுதி பெற்றுள்ளது.
இதன் மூலம் தகுதிச் சுற்றுப் போட்டிகளில் பங்கேற்காமல் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் நடைபெறும் ஒலிம்பிக்கில் நேரடியாகப் பங்கேற்கலாம்.
2026 ஆசிய விளையாட்டு ஆக்கி இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா - மலேசியா அணிகள் மோதின. இப்போட்டியில், ஆட்டத்தின் 11-வது நிமிடத்தில் ஹர்மன்பிரீத் சிங் கோல் அடித்து இந்தியாவுக்கு முன்னிலை பெற்றுத் தந்தார்.
இதற்குப் பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், 14-வது நிமிடத்தில் மலேசியாவின் செல்லோ கோல் அடித்து ஆட்டத்தை 1-1 என சமன் செய்தார்.
அதன்பின்னர் இந்திய வீரர்கள் சிறப்பாக விளையாடினர். ஜக்ராஜ் சிங் கோல் அடித்து இந்தியாவை 2-1 என முன்னிலைக்கு அழைத்துச் சென்றார்.
தொடர்ந்து 43-வது நிமிடத்தில் ஹர்திக் சிங் கோல் அடிக்க, இந்திய அணி 3-1 என முன்னிலை பெற்றது.
பின்னர் இந்திய அணி தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி, மேலும் இரண்டு கோல்களை அடித்தது. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் 5-1 என்ற கோல் கணக்கில் மலேசியாவை வீழ்த்தி இந்தியா தங்கப் பதக்கத்தை கைப்பற்றியது.
கடந்த ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் தங்கம் வென்றிருந்த இந்திய அணி தொடர்ந்து 2-வது தங்கம் வென்று அசத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் 2028 ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு இந்திய ஆண்கள் ஆக்கி அணி தகுதி பெற்றுள்ளது.
ஆசிய விளையாட்டில் தங்கம் வென்ற இந்திய பெண்கள் ஆக்கி அணியும் 2028 ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்க்து.