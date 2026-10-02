44 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆக்கியில் தங்கம் - இந்திய மகளிர் அணி அசத்தல்

டோக்கியோ,
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் பல்வேறு விளையாட்டுப் பிரிவுகளில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, தங்கப் பதக்கங்களை வென்று நாட்டிற்கு பெருமை சேர்த்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், மகளிர் ஆக்கி அணி தங்கம் வென்று ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் மகளிர் ஆக்கி இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி, சீனாவை எதிர்கொண்டது. பரபரப்பாக நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் சீனாவை வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கத்தைத் தட்டிச் சென்றது. இந்திய அணியின் வெற்றிக்கான ஒரே கோலை லால்ரெம்சியாமி பதிவு செய்தார்.
இந்த வெற்றியின் மூலம், 44 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்திய மகளிர் ஆக்கி அணி ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் தங்கப் பதக்கத்தை வென்றுள்ளது.
இதற்கு முன்னதாக, 1982ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்திய மகளிர் ஆக்கி அணி தென் கொரியாவை வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கம் வென்றிருந்தது. தற்போது சீனாவை வீழ்த்தி மீண்டும் தங்கம் வென்றிருப்பது இந்திய ஆக்கி வரலாற்றில் முக்கிய சாதனையாக அமைந்துள்ளது.