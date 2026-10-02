ஆசிய விளையாட்டு ஆக்கி : பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி இந்தியா இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேற்றம்

டோக்கியோ,
ஜப்பானில் நடந்து வரும் 20-வது ஆசிய விளையாட்டு திருவிழா இறுதிகட் டத்தை நெருங்கியுள்ளது. நேற்று முன்தினம் 4 தங்கப்பதக்கத்தை அள்ளிய இந்தியாவுக்கு போட்டியின் 13-வது நாளான நேற்று சற்று ஏமாற்றமாக அமைந்தது. வெள்ளி, வெண்கலப்பதக்கங்கள் மட்டுமே நமக்கு சிக்கின.
நேற்று நடைபெற்ற ஆக்கி ஆண்கள் பிரிவு அரையிறுதி போட்டியில் இந்தியா -பாகிஸ்தானை எதிர்கொண்டது.
பரபரப்பும் விறுவிறுப்பும் நிறைந்த அரையிறுதிப் போட்டியில், இந்திய அணி பாகிஸ்தானை 4–3 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெற்றது.
ஆட்டத்தின் தொடக்கம் முதலே இரு அணிகளும் கடுமையாக மோதிய நிலையில், இந்திய வீரர்கள் முக்கியமான தருணங்களில் சிறப்பாக செயல்பட்டு கோல்களை பதிவு செய்தனர். பாகிஸ்தான் அணியும் பதிலடி கொடுத்து போட்டியை கடைசி வரை பரபரப்பாக வைத்திருந்தது. இறுதியில் 4–3 என்ற வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெற்றது.