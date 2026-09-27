ஆசிய விளையாட்டு: ஆக்கியில் இந்திய அணி அரைஇறுதிக்கு முன்னேற்றம்

நகோயா,
ஜப்பானில் நடந்து வரும் ஆசிய விளையாட்டு ஆக்கி போட்டியில் கலந்து கொண்டுள்ள 12 அணிகள் இரு பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டு மோதுகின்றன. இதில் 'ஏ' பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள நடப்பு சாம்பியனான இந்திய அணி நேற்று நடந்த தனது 4-வது ஆட்டத்தில் ஜப்பானை சந்தித்தது. இதில் இந்திய அணி 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் ஜப்பானை சாய்த்து தொடர்ச்சியாக 4-வது வெற்றியை பெற்று தனது பிரிவில் முதலிடத்தில் நீடிப்பதுடன் அரைஇறுதி வாய்ப்பையும் உறுதி செய்தது. இந்திய அணியில் அபிஷேக் (15-வது நிமிடம்), கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் சிங் (40-வது நிமிடம்) கோலடித்தனர். இந்திய அணி தனது கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் வங்காளதேசத்தை நாளை எதிர்கொள்கிறது.
பேட்மிண்டனில் பெண்கள் ஒற்றையர் 2-வது சுற்றில் இந்திய வீராங்கனை பி.வி.சிந்து 21-19, 21-14 என்ற நேர்செட்டில் சீன தைபேயின் சி பின் சியானை தோற்கடித்து 3-வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.