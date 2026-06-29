புரோ ஆக்கி லீக்: ஷூட்-அவுட்டில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்திய இந்தியா

லண்டன்,
எப்.ஐ.ஹெச். ஆக்கி புரோ லீக் தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற பரபரப்பான ஆட்டத்தில், இந்திய அணி ஷூட்-அவுட்டில் 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தியது.
9 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள 7-வது புரோ ஆக்கி லீக் தொடர் பல்வேறு நாடுகளில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இங்கிலாந்து தலைநகர் லண்டனில் நேற்று நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் இந்திய அணி, இங்கிலாந்தை எதிர்கொண்டது.
இந்த ஆட்டத்தில், தொடக்கம் முதலே இரு அணிகளும் கோலுக்காக கடுமையாக போராடின. எனினும், நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேர முடிவில் இரு அணிகளாலும் ஒரு கோல் கூட அடிக்க முடியவில்லை. இதனால் ஆட்டம் 0-0 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் முடிந்தது. இதையடுத்து, வெற்றியாளரை தீர்மானிக்க ஷூட்-அவுட் முறை பின்பற்றப்பட்டது.
ஷூட்-அவுட்டில் இந்திய அணிக்காக அபினேஷ், ஷிலானந்த் லக்ரா மற்றும் ஹர்திக் சிங் ஆகியோர் தங்களுக்கு கிடைத்த வாய்ப்புகளை கோல்களாக மாற்றினர். இதன்மூலம் இந்திய அணி 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அசத்தலான வெற்றியை பதிவு செய்தது.
ஆட்டம் முழுவதும் அபாரமான தடுப்பாட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இந்திய வீரர் சஞ்சய், 'ஆட்டநாயகன்' (Player of the Match) விருதை வென்றார்.
உலகக் கோப்பை ஆக்கி தொடருக்கு முன்னதாக இந்திய அணி விளையாடிய கடைசி புரோ லீக் ஆட்டம் இது என்பதால், இந்த வெற்றி இந்திய அணிக்கு மிகப்பெரிய தன்னம்பிக்கையை அளித்துள்ளது.