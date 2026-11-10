மகளிர் ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி: சலிமா தலைமையில் இந்திய அணி அறிவிப்பு

புதுடெல்லி
மத்தியப் பிரதேசத்தில் நடைபெறவுள்ள மகளிர் ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஆக்கி தொடருக்கான 20 பேர் கொண்ட இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அணிக்கு நட்சத்திர மிட்பீல்டர் சலிமா கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
மகளிர் ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஆக்கி தொடர் நவம்பர் 19 முதல் 28-ம் தேதி வரை மத்தியப் பிரதேசத்தின் போபாலில் நடைபெறவுள்ளது. நாது பர்கேடா பகுதியில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள சர்வதேச விளையாட்டு வளாகத்தில் இந்தப் போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன.
கடந்த மாதம் ஜப்பானில் நடைபெற்ற ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தங்கப் பதக்கம் வென்ற பிறகு, இந்திய மகளிர் அணி பங்கேற்கும் முதல் சர்வதேசத் தொடர் இதுவாகும்.
இந்தியா, சீனா, ஜப்பான், மலேசியா, தாய்லாந்து, தென் கொரியா ஆகிய 6 நாடுகள் இத்தொடரில் பங்கேற்கின்றன. நடப்பு சாம்பியனான இந்திய அணி இதுவரை 2016, 2023, 2024 ஆகிய ஆண்டுகளில் பட்டம் வென்றுள்ளது. இந்த முறையும் கோப்பையைத் தக்கவைத்து தொடர்ந்து 3-வது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் முனைப்பில் களமிறங்குகிறது.
இந்தத் தொடர் லீக் முறையில் நடைபெறுகிறது. ஒவ்வொரு அணியும் மற்ற அணிகளுடன் தலா ஒருமுறை மோதும். லீக் சுற்றின் முடிவில் முதல் 4 இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும்.
தொடக்க நாளான நவம்பர் 19-ம் தேதி சீனா - தாய்லாந்து அணிகள் மோதுகின்றன. இதைத் தொடர்ந்து இந்திய அணி தனது முதல் போட்டியில் மலேசியாவை எதிர்கொள்கிறது.
நவம்பர் 19 - மலேசியா
நவம்பர் 21 - தென் கொரியா
நவம்பர் 22 - தாய்லாந்து
நவம்பர் 24 - சீனா
நவம்பர் 25 - ஜப்பான்
அரையிறுதிப் போட்டிகள் நவம்பர் 27-ம் தேதியும், வெண்கலப் பதக்கம் மற்றும் இறுதிப்போட்டி நவம்பர் 28-ம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளன.
இந்திய அணியின் மூத்த கோல்கீப்பரும், சமீபத்திய ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் தங்கம் வென்ற அணியின் கேப்டனுமான சவிதா புனியா இந்த முறை அணியில் இடம்பெறவில்லை. அவருக்கு பதிலாக பன்சாரி சோலங்கி மற்றும் பிச்சு தேவி கரிபம் ஆகியோர் கோல்கீப்பர்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
கோல் கீப்பர்கள்:
1. பன்சாரி சோலங்கி
2. பிச்சு தேவி கரிபம்
தற்காப்பு வீராங்கனைகள்:
3. நிக்கி பிரதான்
4. ஜோதி
5. ஜோதி சிங்
6. சுஷீலா சானு
7. லால்தந்த்லுவாங்கி
8. பூஜா சாஹூ
நடுகள வீராங்கனைகள்:
9. ருதுஜா தாதாசோ பிசால்
10. சுனெலிதா டோப்போ
11. சலிமா டெட்டே (கேப்டன்)
12. நேஹா
13. சாக்ஷி ராணா
14. பால்ஜீத் கவுர்
15. இஷிகா
முன்கள வீராங்கனைகள்:
16. நவ்நீத் கவுர்
17. தீபிகா
18. பியூட்டி டுங்டுங்
19. லால்ரெம்சியாமி
20. மும்தாஜ் கான்
சொந்த மண்ணில் ரசிகர்களின் ஆதரவுடன் விளையாட உள்ள இந்திய அணி, ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் பெற்ற வெற்றியைத் தொடர்ந்து இந்தத் தொடரிலும் சிறப்பாக விளையாடி கோப்பையை வெல்லும் முனைப்பில் உள்ளது.