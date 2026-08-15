ஹாக்கி

உலகக் கோப்பை ஆக்கி: வெற்றியுடன் தொடங்கிய இந்தியா

வேல்ஸ் அணியை 3–1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது.
உலகக் கோப்பை ஆக்கி: வெற்றியுடன் தொடங்கிய இந்தியா
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சென்னை,

2026 ஆடவர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பையில் இந்திய அணி தனது முதல் போட்டியிலேயே வேல்ஸ் அணியை 3–1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது. இந்தப் போட்டி நெதர்லாந்தின் அம்ஸ்டெல்வீனில் உள்ள வேக்னர் மைதானத்தில் நடைபெற்றது.

இந்தியாவின் வெற்றிக்கு கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் சிங் முக்கிய காரணமாக இருந்தார். அவர் 11-வது மற்றும் 43-வது நிமிடங்களில் இரண்டு கோல்களை அடித்தார். அதற்கு முன்பாக சஞ்சய் 8-வது நிமிடத்தில் இந்தியாவுக்காக முதல் கோலை பதிவு செய்தார்.

வேல்ஸ் ஒரு கோல் அடித்து பதிலடி கொடுத்தாலும், இந்திய வீரர்கள் தொடர்ந்து சிறப்பாக தற்காப்பு ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி முன்னிலையை தக்க வைத்தனர். இறுதியில் 3–1 என்ற கணக்கில் இந்தியா வெற்றி பெற்றது.

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Daily Thanthi
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