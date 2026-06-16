நேஷன்ஸ் கோப்பை ஆக்கி - ஜப்பானை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய இந்திய மகளிர் அணி

ஆக்லாந்து,
மகளிர் எப்.ஐ.எச் நேஷன்ஸ் கோப்பை ஆக்கி போட்டிகள் நியூசிலாந்தின் ஆக்லாந்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்திய அணி, ஜப்பான், அமெரிக்கா, உருகுவேவுடன் ’ஏ’ பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ளது. ’பி’ பிரிவில் சிலி, பிரான்ஸ், கொரியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் உள்ளன.
இந்த தொடரில் குரூப்-ஏ பிரிவில் இன்று நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் இந்திய மகளிர் ஆக்கி அணி, ஜப்பானை 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தியது. இந்திய அணியின் சலிமா டெட் 33-வது நிமிடத்தில் ஆட்டத்தின் முதல் கோலை பதிவு செய்தார். தொடர்ந்து ஜப்பானின் ஹிராமிட்சு 35-வது நிமிடத்தில் பதில் கோல் அடித்து சமனிலைக்கு கொண்டு வந்தார்.
இதன் பின்னர் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்க கடுமையாக போராடியநிலையில், ஆட்டத்தின் 49-வது நிமிடத்தில் லால்ரெம்ஸ்யாமி கோல் அடித்து இந்தியாவை முன்னிலை பெற செய்தார். பதில் கோல் அடிக்க ஜப்பான் போராடியும் முடியாததால் ஆட்ட நேர முடிவில் இந்தியா 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் ஜப்பானை வீழ்த்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்தியா அரை இறுதிக்கு முன்னேறி இருக்கிறது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் 6 புள்ளிகளுடன் இந்திய அணி 'ஏ' பிரிவில் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது. இந்தியா அடுத்ததாக உருகுவே அணியை வருகிற 18-ந் தேதி எதிர்கொள்ளவுள்ளது. அதேவேளையில், இப்பிரிவிலிருந்து அரையிறுதிக்கான இரண்டாவது இடத்தை பிடிப்பதற்காக ஜப்பானும் அமெரிக்காவும் மோதவுள்ளன.