போபால்,
மகளிர் ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஆக்கி தொடரில் 4-வது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் முனைப்பில் இந்திய அணி களமிறங்குகிறது.
மகளிர் ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடர் மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் போபாலில் நாளை (நவம்பர் 19) தொடங்கி 28-ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இந்தியாவில் முதல்முறையாக நடைபெறும் இந்த சர்வதேச ஆக்கி தொடரில் 6 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. நடப்பு சாம்பியனான இந்தியாவுடன் சீனா, ஜப்பான், தென்கொரியா, மலேசியா, தாய்லாந்து ஆகிய அணிகள் களமிறங்குகின்றன.
ஒவ்வொரு அணியும் மற்ற அணிகளுடன் தலா ஒரு முறை மோதும். லீக் சுற்றின் முடிவில் முதல் 4 இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும்.
இந்திய அணி இதுவரை மகளிர் ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடரில் 3 முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளது. கடந்த இரண்டு தொடர்களிலும் இந்திய அணியே கோப்பையை கைப்பற்றியது. இம்முறையும் பட்டத்தை வென்றால், அதிக முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அணியாக இந்தியா சாதனை படைக்கும். தென்கொரியாவும் இதுவரை 3 முறை கோப்பையை வென்றுள்ளது.
இந்திய அணி தனது முதல் லீக் ஆட்டத்தில் நாளை மலேசியாவை எதிர்கொள்கிறது. தொடர்ந்து நவம்பர் 21-ம் தேதி தென்கொரியாவுடனும், 22-ம் தேதி தாய்லாந்துடனும், 24-ம் தேதி சீனாவுடனும், 25-ம் தேதி ஜப்பானுடனும் மோதுகிறது.
அரையிறுதிப் போட்டிகள் நவம்பர் 27-ம் தேதியும், இறுதிப்போட்டி நவம்பர் 28-ம் தேதியும் நடைபெறுகின்றன.
இந்தத் தொடரில் இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டத்தைத் தக்கவைத்து, நான்காவது முறையாக கோப்பையை வெல்லுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே எழுந்துள்ளது.