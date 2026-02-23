ஹாக்கி

எப்ஐஎச் புரோ ஹாக்கி லீக் : 2-2 சமன்...ஷூட் அவுட்டில் ஆஸ்திரேலியா அதிரடி - இந்தியாவுக்கு மீண்டும் ஏமாற்றம்

எப்ஐஎச் புரோ ஹாக்கி லீக் தொடரில் ஆஸ்திரேலிய அணியிடம் இந்தியா போராடி தோல்வியடைந்தது.
ஹோபர்ட்,

சர்வதேச ஹாக்கி சம்மேளனம் நடத்தும் எப்ஐஎச் புரோ ஹாக்கி லீக் தொடரில் உலகின் முன்னணி அணிகள் மோதுகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக ஆஸ்திரேலியா, ஸ்பெயின் மற்றும் இந்தியா அணிகள் பங்கேற்கும் ஆட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.

ஹோபர்ட்டில் நேற்று நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகள் மோதின. முதல் பாதியில் இந்திய வீரர்கள் சிறப்பாக விளையாடினர். 15-வது நிமிடத்தில் அமித் ரோஹிதாஸ் கோல் அடித்தார். தொடர்ந்து 43-வது நிமிடத்தில் ஜுக்ராஜ் சிங் கோல் பதிவு செய்தார்.

பின்னர் 47 மற்றும் 56-வது நிமிடங்களில் ஆஸ்திரேலியாவின் ஜோயல் ரிந்தலா கோல்கள் அடித்து கணக்கை சமநிலைக்கு கொண்டுவந்தார். இதன் மூலம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேர முடிவில் 2-2 என சமநிலையில் இருந்தது.

இதையடுத்து பெனால்டி ஷூட் அவுட் முறை பின்பற்றப்பட்டது. இதில் 5-4 என்ற கணக்கில் இந்தியாவை வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலியா வெற்றி பெற்றது.

இந்த தோல்வியால் புரோ லீக் தொடரில் இந்தியா தொடர்ந்து 5-வது ஆட்டத்திலும் தோல்வி கண்டுள்ளது. இதற்கு முன் ஹோபர்ட்டிலேயே ஸ்பெயின் அணியிடமும் இந்தியா தோல்வியடைந்தது. இந்நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெறும் அடுத்த ஆட்டத்தில் இந்தியா மீண்டும் ஸ்பெயின் அணியை எதிர்கொள்கிறது.

ஆஸ்திரேலியா
Australia
இந்தியா
India
ஹாக்கி
FIH Pro League
எப்ஐஎச்

