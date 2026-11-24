ஆக்லாந்து,
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஆக்கி தொடரில் இந்திய ஆடவர் அணி தோல்வியை சந்திக்காமல் தனது பயணத்தை நிறைவு செய்துள்ளது.
நவம்பர் 19-ம் தேதி நடைபெற்ற தொடக்க ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தியது. உத்தம் சிங், ஷர்தானந்த் திவாரி மற்றும் கேப்டன் சஞ்சய் ஆகியோர் இந்திய அணிக்காக கோல் அடித்தனர்.
நவம்பர் 21-ம் தேதி நடைபெற்ற 2-வது போட்டி 2-2 என்ற கோல் கணக்கில் டிராவில் முடிந்தது. அங்கத் பிர் சிங் மற்றும் கேப்டன் சஞ்சய் ஆகியோர் இந்திய அணிக்காக கோல் அடித்தனர்.
தொடர்ந்து நவம்பர் 22-ம் தேதி நடைபெற்ற கடைசிப் போட்டியும் 2-2 என சமனில் முடிந்தது. இதில் கேப்டன் சஞ்சய் மற்றும் கார்த்தி செல்வம் ஆகியோர் கோல் அடித்து அசத்தினர்.
இந்தத் தொடரில் இந்திய கேப்டன் சஞ்சய் மூன்று போட்டிகளிலும் தலா ஒரு கோல் அடித்து மொத்தம் 3 கோல்களுடன் அணியின் அதிக கோல் அடித்த வீரராகத் திகழ்ந்தார். குறிப்பாக, பெனால்டி கார்னர் வாய்ப்புகளை கோல்களாக மாற்றி அணியின் வெற்றிக்கும், டிராவுக்கும் முக்கியப் பங்களிப்பு அளித்தார்.
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இந்தத் தொடர், இரு நாடுகளின் 100 ஆண்டுகால விளையாட்டு உறவைக் கொண்டாடும் வகையில் நடைபெற்றது. 1926-ம் ஆண்டு மேஜர் தயான் சந்த் இடம்பெற்ற இந்திய ராணுவ ஆக்கி அணி நியூசிலாந்துக்குச் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டது. இதுவே இரு நாடுகளின் ஆக்கி உறவின் தொடக்கமாக அமைந்தது.