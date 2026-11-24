போபால்,
மத்தியப் பிரதேசத்தில் நடைபெற்று வரும் மகளிர் ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஆக்கி தொடரில் இந்திய அணி, சீனாவை 6-2 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.
ஆட்டம் தொடங்கியது முதலே இந்திய வீராங்கனைகள் அதிரடியாக விளையாடினர். இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீராங்கனை தீபிகா 1, 6, 14-வது நிமிடங்களில் அடுத்தடுத்து 3 கோல்கள் அடித்து ஹாட்ரிக் சாதனை படைத்தார்.
தொடர்ந்து லால்ரெம்சியாமி 19-வது நிமிடத்திலும், நேஹா 22-வது நிமிடத்திலும் கோல் அடித்து இந்திய அணியின் முன்னிலையை அதிகரித்தனர்.
சீனா தரப்பில் பெங் கிங்மியாவோ 15-வது நிமிடத்திலும், சென் டோங் 34-வது நிமிடத்திலும் கோல் அடித்தனர். இருப்பினும், இந்தியாவின் தாக்குதல் ஆட்டம் தொடர்ந்தது. 38-வது நிமிடத்தில் சாக்ஷி ராணா மேலும் ஒரு கோல் அடித்தார்.
இதனால் இந்திய அணி 6-2 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றி பெற்றது.
இதன் மூலம் தொடர்ச்சியாக 4-வது வெற்றியைப் பதிவு செய்த இந்தியா, இத்தொடர் வரலாற்றில் சீனாவுக்கு எதிராக தனது மிகப்பெரிய வெற்றியையும் பதிவு செய்தது.
இதற்கு முன்பு 2013-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடரில் சீனாவை 4-2 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தியதே இந்தியாவின் சிறந்த வெற்றியாக இருந்தது. தற்போது 6-2 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று, அந்தச் சாதனையை இந்திய அணி முறியடித்துள்ளது.
இந்திய அணி, அடுத்ததாக நவம்பர் 25-ம் தேதி ஜப்பானை எதிர்கொள்கிறது. இந்தப் போட்டி இரவு 7 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது.