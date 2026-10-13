ஆசிய சாம்பியன்ஸ் கோப்பை 2026: ஹர்மன்பிரீத் சிங் தலைமையில் இந்திய ஆக்கி அணி அறிவிப்பு

ஆசிய சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடர் அக்டோபர் 27 முதல் நவம்பர் 5 வரை பஞ்சாபின் ஜலந்தர் மற்றும் மொஹாலி நகரங்களில் நடைபெற உள்ளது. ஜலந்தரில் அக்டோபர் 27 முதல் நவம்பர் 2 வரை லீக் சுற்றுப் போட்டிகள் நடைபெறும். தொடர்ந்து, நவம்பர் 4-ம் தேதி அரையிறுதிப் போட்டிகளும், நவம்பர் 5-ம் தேதி பதக்கத்துக்கான போட்டிகளும் மொஹாலியில் நடைபெற உள்ளன.
இந்திய அணியின் கேப்டனாக ஹர்மன்பிரீத் சிங் தொடர்கிறார். சமீபத்தில் ஜப்பானில் நடைபெற்ற ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்திய அணி தங்கப் பதக்கத்தை வென்று, தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக ஆசிய சாம்பியன் பட்டத்தைத் தக்கவைத்தது. அந்த வெற்றிக்குப் பிறகு இந்திய அணி பங்கேற்கும் முக்கியத் தொடராக இது அமைந்துள்ளது.
இந்தத் தொடரில் ஜப்பான், சீனா, மலேசியா, தென் கொரியா, வங்காளதேசம் ஆகிய அணிகளை இந்தியா எதிர்கொள்ள உள்ளது. பாகிஸ்தான் முதலில் பங்கேற்கும் அணிகளில் ஒன்றாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், பின்னர் தொடரிலிருந்து விலகியது. அதற்கு பதிலாக வங்காளதேசம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
கோல்கீப்பர்கள்: சுராஜ் கர்கேரா, கிரிஷன் பகதூர் பதக்.
தற்காப்பு ஆட்டக்காரர்கள்: சஞ்சய், ஹர்மன்பிரீத் சிங் (கேப்டன்), அமித் ரோஹிதாஸ், ஜுக்ராஜ் சிங், ஜர்மன்பிரீத் சிங், அமன்தீப் லக்ரா.
நடுகள ஆட்டக்காரர்கள்: ராஜீந்தர் சிங், ஆதித்யா அர்ஜுன் லாலகே, நீலகண்ட சர்மா, ஹர்திக் சிங், மன்பிரீத் சிங்.
முன்கள ஆட்டக்காரர்கள்: ஷீலானந்த் லக்ரா, அபிஷேக், சுக்ஜீத் சிங், தில்பரீத் சிங், மன்தீப் சிங்.
மாற்று வீரர்கள்: விஷ்ணு காந்த் சிங், அங்கத் பீர் சிங்.
இந்திய அணி இதுவரை ஆசிய சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடரில் ஐந்து முறை பட்டம் வென்றுள்ளது. இந்த முறை சொந்த மண்ணில் நடைபெறும் போட்டியில் மீண்டும் கோப்பையை கைப்பற்றுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே எழுந்துள்ளது.