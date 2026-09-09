ஜூனியர் பெண்கள் ஆசிய கோப்பை ஆக்கி - ஜப்பானை துவம்சம் செய்த இந்தியா

மோகி,
ஜூனியர் பெண்கள் ஆசிய கோப்பை ஆக்கி போட்டியில் 7-0 என்ற கோல் கணக்கில் ஜப்பானை இந்தியா துவம்சம் செய்தது.
ஜூனியர் ஆசிய கோப்பை ஆக்கிப் போட்டி சீனாவின் மோகி நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் பிரிவுகளில் தலா 10 அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன. அவை 2 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு லீக் சுற்றில் மோதுகின்றன.
பெண்களுக்கான எலைட் பிரிவில் இடம் பெற்றுள்ள நடப்பு சாம்பியன் இந்திய அணி, தனது 3-வது லீக் ஆட்டத்தில் நேற்று ஜப்பானை எதிர்கொண்டது. தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய இந்திய அணி, 7-0 என்ற கோல் கணக்கில் ஜப்பானை வீழ்த்தியது. இதன் மூலம் தொடர்ச்சியாக 3-வது வெற்றியைப் பதிவு செய்த இந்தியா, காலிறுதிக்கும் தகுதி பெற்றது.
இந்திய அணி தனது முதல் லீக் ஆட்டத்தில் தென் கொரியாவை 4-1 என்ற கோல் கணக்கிலும், 2-வது ஆட்டத்தில் மலேசியாவை 11-1 என்ற கோல் கணக்கிலும் வீழ்த்தியது. 3 ஆட்டங்களிலும் வெற்றி பெற்று தனது பிரிவில் முதலிடத்தில் உள்ள இந்திய அணி, இன்று நடைபெறும் கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் சீனாவை எதிர்கொள்கிறது.