ஹாக்கி

உலகக் கோப்பை ஆக்கி : இந்திய அணிக்கு புதிய ஜெர்சி

நீல நிற ஜெர்சிக்குப் பதிலாக இந்த மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஆக்கி இந்தியா தெரிவித்துள்ளது.
உலகக் கோப்பை ஆக்கி : இந்திய அணிக்கு புதிய ஜெர்சி
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புதுடெல்லி:

2026 ஆக்கி உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி புதிய காவி நிற ஜெர்சியுடன் களமிறங்க உள்ளது. பல ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த நீல நிற ஜெர்சிக்குப் பதிலாக இந்த மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஆக்கி இந்தியா தெரிவித்துள்ளது.

நீல நிற செயற்கை மைதானத்தில் வீரர்களை தெளிவாக அடையாளம் காணும் வகையில் இந்த நிறம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், தேசியக் கொடியின் காவி நிறத்தை பிரதிபலிக்கும் நோக்கமும் இதில் இருப்பதாகவும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிலர் இந்த மாற்றத்தை வரவேற்றுள்ள நிலையில், மற்றவர்கள் இந்திய ஹாக்கியின் அடையாளமான நீல நிற ஜெர்சியே தொடர வேண்டும் என்று கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

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