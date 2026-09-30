வில்வித்தையில் அசத்தல்... 3 பிரிவுகளிலும் தங்கம் வென்று வரலாறு படைத்த இந்தியா

நகோயா ,
வில்வித்தையில் 3-வது தங்கம் வென்று இந்தியா வரலாறு படைத்துள்ளது.
ஜப்பானின் அய்ச்சி மாகாணத்தில் உள்ள நகோயா நகரில் 20-வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் பல்வேறு விளையாட்டுகளில் சிறப்பான திறமையை வெளிப்படுத்தி தொடர்ந்து பதக்கங்களை வென்று வருகின்றனர்.
இதில் காம்பவுண்ட் வில்வித்தையின் ஆண்கள் அணிப் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில் இந்திய அணி சீனாவை எதிர்கொண்டது. பரபரப்பாக நடைபெற்ற போட்டியில் இந்திய அணி 238-237 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் ஒரே ஒரு புள்ளி வித்தியாசத்தில் சீனாவை வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கத்தை கைப்பற்றியது.
இந்திய அணியில் இடம்பெற்ற சாஹில், கணேஷ் மற்றும் குஷால் ஆகியோர் சிறப்பாக செயல்பட்டு அணியின் வெற்றிக்கு முக்கிய பங்காற்றினர்.
இதன் மூலம் இன்று நடந்த காம்பவுண்ட் வில்வித்தையில் மூன்று தங்கப் பதக்கங்களையும் இந்தியா கைப்பற்றியுள்ளது.
மகளிர் அணி - தங்கம்
கலப்பு இரட்டையர் அணி - தங்கம்
ஆண்கள் அணி - தங்கம்
காம்பவுண்ட் வில்வித்தையின் மூன்று பிரிவுகளிலும் தங்கம் வென்று இந்தியா சாதனை படைத்துள்ளது.
முன்னதாக நடைபெற்ற டிராப் கலப்பு இரட்டையர் (Trap Mixed Team) துப்பாக்கிச் சுடுதல் பிரிவில் இந்தியாவின் நீரு தண்டா மற்றும் கைனன் செனாய் இணை தங்கப் பதக்கம் வென்று அசத்தியது.
இதன் மூலம் இன்றைய தினத்தில் காம்பவுண்ட் வில்வித்தையில் மூன்று தங்கங்களையும், துப்பாக்கிச் சுடுதலில் ஒரு தங்கத்தையும் வென்று இந்தியா வரலாறு படைத்துள்ளது.