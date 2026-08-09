காமன்வெல்த் போட்டியில் 39 பதக்கங்கள் - வீரர்களை வாழ்த்தி ரீல்ஸ் வெளியிட்ட பிரதமர் மோடி

புதுடெல்லி
ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் நடைபெற்ற 23-வது காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டியில், இந்தியா 13 தங்கம், 17 வெள்ளி, 9 வெண்கலம் என மொத்தம் 39 பதக்கங்கள் குவித்து 4-வது இடத்தை பிடித்தது. பதக்கங்களை வென்று இந்தியா திரும்பிய வீரர்களுக்கு டெல்லி விமான நிலையத்தில் மாலை அணிவித்து, வாத்தியங்கள் முழங்க பிரமாண்டமான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
பதக்கம் வென்ற வீரர்களை நேரில் அழைத்து பாராட்டிய மத்திய விளையாட்டுத்துறை மந்திரி மன்சுக் மாண்டவியா, மத்திய அரசு சார்பில் தங்கப்பதக்கம் வென்றவர்களுக்கு தலா ரூ.30 லட்சமும், வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றவர்களுக்கு தலா ரூ.20 லட்சமும் ஊக்கத்தொகையாக வழங்கினார்.
இந்நிலையில், பிரதமர் மோடி காமன்வெல்த் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற வீரர், வீராங்கனைகளை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார். மேலும், வீரர்களுடன் ரீல்ஸ் வீடியோ எடுத்து அதனை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பிரதமர் மோடி பதிவேற்றியுள்ளார். அதில், ‘பாரதத்திற்கு எப்போதும் ஊக்கமளிப்போம்’ என்று மோடி கூறியுள்ளார்.