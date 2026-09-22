முதல் தோல்வி... செஸ் ஒலிம்பியாட்டில் இந்திய ஆண்கள் அணிக்கு பின்னடைவு

46-வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி உஸ்பெகிஸ்தானின் சமர்கண்ட் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று 6-வது சுற்று ஆட்டங்கள் நடைபெற்றன. ஓபன் பிரிவில் நடப்பு சாம்பியனான இந்திய அணி, 6-வது சுற்றில் போட்டியை நடத்தும் உஸ்பெகிஸ்தானை எதிர்கொண்டது.
இதில் இந்திய அணி 1½-2½ என்ற புள்ளிக்கணக்கில் உஸ்பெகிஸ்தானிடம் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்தது.
இந்திய வீரர்களில் பிரக்ஞானந்தா, குகேஷ், அர்ஜூன் எரிகைசி ஆகியோர் தங்களது ஆட்டங்களை டிரா செய்தனர். மற்றொரு ஆட்டத்தில் நிஹால் சரின், உஸ்பெகிஸ்தானின் நோடிர்பெக் யாகுப்போவிடம் 54-வது காய் நகர்த்தலில் சரண் அடைந்தார்.
முதல் 5 சுற்றுகளிலும் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்றிருந்த இந்திய அணிக்கு, இந்த தோல்வி முதல் பின்னடைவாக அமைந்தது.
அதேவேளையில், பெண்கள் பிரிவில் நடப்பு சாம்பியனான இந்திய அணி சிறப்பாக செயல்பட்டது. 6-வது சுற்றில் அமெரிக்க அணியை எதிர்கொண்ட இந்தியா 3-1 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.
இதன் மூலம் 6 சுற்றுகளின் முடிவில், ஓபன் பிரிவில் இந்திய அணி 10 புள்ளிகளுடன் 7-வது இடத்தில் உள்ளது. போட்டியை நடத்தும் உஸ்பெகிஸ்தான் அணி 12 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது. பெண்கள் பிரிவில் இந்திய அணி 10 புள்ளிகளுடன் 3-வது இடத்தில் உள்ளது.