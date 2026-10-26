இந்தியாவில் முதல்முறை.... 2029-ல் உலக பளுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் தொடரை நடத்தும் அகமதாபாத்

அகமதாபாத்,
2029-ஆம் ஆண்டுக்கான உலக பளுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளை நடத்தும் உரிமையை அகமதாபாத் பெற்றுள்ளது. இந்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் இந்தியாவில் நடைபெறுவது இதுவே முதல்முறையாகும்.
இதற்கு முன்பு 2025-ஆம் ஆண்டு காமன்வெல்த் பளுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளையும், 2026-ஆம் ஆண்டு ஆசிய பளுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளையும் குஜராத் நடத்தியுள்ளது.
மேலும், 2030-ஆம் ஆண்டு காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளையும் அகமதாபாத் நடத்தவுள்ளது. இதனால், சர்வதேச விளையாட்டுப் போட்டிகளை நடத்தும் முக்கிய நகரமாக அகமதாபாத் மாறி வருகிறது.
2028-ஆம் ஆண்டு உலக இளையோர் பளுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் கொசோவோவின் பிரிஸ்டினா நகரிலும், உலக ஜூனியர் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் வெனிசுலாவின் காரகாஸ் நகரிலும் நடைபெறவுள்ளன.
2029-ஆம் ஆண்டு உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளை அகமதாபாத் நடத்தும் நிலையில், 2030-ஆம் ஆண்டு போட்டிகள் ரஷ்யாவின் மாஸ்கோ நகரில் நடைபெறவுள்ளன.
உலக பளுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் இந்தியா இதுவரை 3 தங்கம், 10 வெள்ளி, 5 வெண்கலம் என மொத்தம் 18 பதக்கங்களை வென்றுள்ளது.
2029-ஆம் ஆண்டு உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் இந்தியாவில் நடைபெறவுள்ளதால், சொந்த மண்ணில் உலகின் முன்னணி வீரர்களுடன் போட்டியிட இந்திய பளுதூக்குதல் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.