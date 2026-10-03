வில்வித்தை பிரிவில் இந்தியாவுக்கு மேலும் ஒரு தங்கம்

டோக்கியோ,
45 நாடுகள் பங்கேற்றுள்ள 20-வது ஆசிய விளையாட்டு போட்டி ஜப்பானின் அய்ச்சி மாகா ணத்தில் உள்ள நகோயா நகரில் நடந்து வருகிறது.
2026 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இன்று நடைபெற்ற வில்வித்தையில் பெண்களுக்கான தனிநபர் ரிகர்வ் பிரிவில் 17 வயதான இந்திய வீராங்கனை கும்கும் மொஹோட், தங்கப் பதக்கம் வென்றுள்ளார். இறுதிப்போட்டியில் தென் கொரியாவின் ஓ யேஜின்-ஐ வீழ்த்தினார்.
இதற்கு முன்பு, கும்கும் இடம்பெற்ற இந்திய பெண்கள் ரிகர்வ் அணி தென் கொரியாவை 5–3 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி, இந்தப் பிரிவில் இந்தியாவுக்கு முதல் ஆசிய விளையாட்டுத் தங்கத்தை பெற்றுத் தந்தது.