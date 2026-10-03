மல்யுத்தம்: வெள்ளி வென்ற அந்திம் பங்கால்

டோக்கியோ,
இந்தியாவின் மல்யுத்த அந்திம் பங்கால் வெள்ளிப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார்.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியாவின் கடைசி மல்யுத்தப் போட்டியில் அந்திம் பங்கால் பங்கேற்றார். மகளிர்க்கான 53 கிலோ இறுதிப் போட்டியில் அவர் ஜப்பானின் மோ கி யோகாவை (Moe Kiyoka) எதிர்கொண்டார்.
இதில் அந்திம் பங்கால் ஜப்பான் வீராங்கனையிடம் 9–1 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் தோல்வியடைந்து வெள்ளிப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார்.
கி யோகா 2024 உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்றவர். மேலும், 2025 ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் போட்டியின் அரைஇறுதியில் அந்திம் பங்காலை 'டெக்னிகல் சுப்பீரியாரிட்டி' (technical superiority) அடிப்படையில் தோற்கடித்திருந்தார்; அத்தொடரில் அந்திம் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றிருந்தார்.
ஹங்சோ ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் வெண்கலம் வென்றிருந்த அந்திம், இம்முறை இறுதிப் போட்டி வரை முன்னேறி தங்கப் பதக்கத்தைக் குறிவைத்த நிலையில் தற்போது வெள்ளிப் பதக்கத்தை வென்றுள்ளார்.