பிற விளையாட்டு

இந்தியாவின் 100-வது செஸ் கிராண்ட்மாஸ்டர்... அனுஜ் ஸ்ரீவாத்ரி சாதனை

மத்தியப் பிரதேசத்தின் முதல் கிராண்ட்மாஸ்டர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார்.
அனுஜ் ஸ்ரீவாத்ரி
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பிலிப்பைன்ஸ்,

இந்தியாவின் 100-வது செஸ் கிராண்ட்மாஸ்டர் என்ற சாதனையை அனுஜ் ஸ்ரீவாத்ரி படைத்துள்ளார்.

சாம்பியன்

மத்தியப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த செஸ் வீரர் அனுஜ் ஸ்ரீவாத்ரி. இவர் பிலிப்பைன்ஸில் நவம்பர் 3 முதல் 8-ம் தேதி வரை நடைபெற்ற 7-வது ஆசியான் பிளஸ் தனிநபர் ஓபன் செஸ் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் முதல் சுற்றிலேயே தோல்வியைச் சந்தித்தார். இருப்பினும், மனம் தளராமல் அடுத்தடுத்த சுற்றுகளில் சிறப்பாக விளையாடினார்.

மீதமிருந்த 8 சுற்றுகளில் 6 வெற்றிகளையும், 2 டிராவையும் பதிவு செய்து 7 புள்ளிகளைக் குவித்தார். இதன் மூலம் மொத்தம் 9 சுற்றுகளில் 7 புள்ளிகளுடன் முதலிடம் பிடித்து சாம்பியன் பட்டத்தைத் தட்டிச் சென்றார்.

வியட்நாமின் கிராண்ட்மாஸ்டர் நுயென் டுக் ஹோவா 6.5 புள்ளிகளுடன் இரண்டாவது இடத்தையும், பிலிப்பைன்ஸின் நூரி அலெகின் 6 புள்ளிகளுடன் மூன்றாவது இடத்தையும் பிடித்தனர்.

புதிய மைல்கல்

இந்தத் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றதன் மூலம் அனுஜ் ஸ்ரீவாத்ரிக்கு நேரடியாக கிராண்ட்மாஸ்டர் பட்டம் கிடைத்துள்ளது. இதன் மூலம் இந்தியாவின் 100-வது கிராண்ட்மாஸ்டர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார்.

இந்தியாவின் முதல் கிராண்ட்மாஸ்டரான விஸ்வநாதன் ஆனந்த், 1988-ம் ஆண்டு அந்தப் பட்டத்தைப் பெற்றார். அவரைத் தொடர்ந்து இந்தியாவில் கிராண்ட்மாஸ்டர்களின் எண்ணிக்கை படிப்படியாக அதிகரித்து வந்த நிலையில், தற்போது 100-வது என்ற மைல்கல்லை இந்தியா எட்டியுள்ளது.

அதேபோல், இதுவரை கிராண்ட்மாஸ்டர் பட்டம் பெறாத மத்தியப் பிரதேச மாநிலத்துக்கு, அனுஜ் ஸ்ரீவாத்ரி மூலம் அந்தப் பெருமை கிடைத்துள்ளது. மத்தியப் பிரதேச மாநிலத்தின் முதல் கிராண்ட்மாஸ்டர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார்.

செஸ்
Chess Grandmaster
Anuj Shrivatri
செஸ் கிராண்ட்மாஸ்டர்
அனுஜ் ஸ்ரீவாத்ரி
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