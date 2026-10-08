ஆர்க்டிக் ஓபன்: இந்திய வீரர் பிரனாய் தோல்வி

வான்டா,
ஆர்க்டிக் ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டி பின்லாந்தின் வான்டா நகரில் நடந்து வருகிறது. இதில் நேற்று நடந்த ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் முதல் சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் இந்திய வீரர் எச்.எஸ்.பிரனாய் 10-21, 9-21 என்ற நேர்செட்டில் டென் மார்க்கின் ஆன்டன்செனிடம் தோற்று நடையை கட்டினார். மற்றொரு ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர் தருண் மன்னேபள்ளி 21-16, 21-14 என்ற நேர்செட்டில் டென்மார்க்கின் மாக்னஸ் ஜோஹன்செனை தோற்கடித்து 2-வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
ஆண்கள் இரட்டையர் தொடக்க சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் கிருஷ்ணபிரசாத் கார்கா-பிருத்வி கிருஷ்ணமூர்த்தி இணை சரிவில் இருந்து மீண்டு 10-21, 21-18, 22-20 என்ற செட் கணக்கில் சீனாவின் ஹீ ஜி டிங்-ரென் சியாங் யூ ஜோடிக்கு அதிர்ச்சி அளித்தது.