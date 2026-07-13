ஆசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப் - 16 பதக்கங்களை குவித்த இந்தியா

சீனா,
சீனாவின் ஆர்டோஸ் நகரில் நடைபெற்ற ஆசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்திய தடகள அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி மொத்தம் 16 பதக்கங்களை வென்று அசத்தியது.
இந்த தொடரில் இந்திய வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகள் இணைந்து 3 தங்கம், 4 வெள்ளி மற்றும் 9 வெண்கல பதக்கங்கள் என மொத்தம் 16 பதக்கங்களை கைப்பற்றி உலக அரங்கில் இந்தியாவின் திறமையை மீண்டும் நிரூபித்தனர்.
குறிப்பாக தொடர் ஓட்டப் போட்டிகளில் இந்திய வீரர்கள் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி பல பதக்கங்களை வென்றனர். இதன் மூலம் பதக்கப் பட்டியலில் இந்தியா 4-வது இடத்தை பிடித்து புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. சீனா 23 தங்கம், 17 வெள்ளி மற்றும் 12 வெண்கல பதக்கங்கள் என மொத்தம் 52 பதக்கங்களை கைப்பற்றி முதல் இடத்தை பிடித்தது.