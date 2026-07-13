பிற விளையாட்டு

ஆசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப் - 16 பதக்கங்களை குவித்த இந்தியா

சீனா 52 பதக்கங்களை கைப்பற்றியுள்ளது.
ஆசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப்
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சீனா,

சீனாவின் ஆர்டோஸ் நகரில் நடைபெற்ற ஆசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்திய தடகள அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி மொத்தம் 16 பதக்கங்களை வென்று அசத்தியது.

தொடர் ஓட்டப் போட்டி

இந்த தொடரில் இந்திய வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகள் இணைந்து 3 தங்கம், 4 வெள்ளி மற்றும் 9 வெண்கல பதக்கங்கள் என மொத்தம் 16 பதக்கங்களை கைப்பற்றி உலக அரங்கில் இந்தியாவின் திறமையை மீண்டும் நிரூபித்தனர்.

குறிப்பாக தொடர் ஓட்டப் போட்டிகளில் இந்திய வீரர்கள் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி பல பதக்கங்களை வென்றனர். இதன் மூலம் பதக்கப் பட்டியலில் இந்தியா 4-வது இடத்தை பிடித்து புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. சீனா 23 தங்கம், 17 வெள்ளி மற்றும் 12 வெண்கல பதக்கங்கள் என மொத்தம் 52 பதக்கங்களை கைப்பற்றி முதல் இடத்தை பிடித்தது.

இந்தியா
Asian Athletics Championship
ஆசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப்
Asian Athletics Championships
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Daily Thanthi
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