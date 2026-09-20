ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி - டெக்பாலில் இந்தியாவுக்கு ஏமாற்றம்... நீச்சலில் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறிய ரிஷப் தாஸ்

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் முதன்முறையாக அறிமுகமான டெக்பால் (Teqball) விளையாட்டில், இந்தியாவிற்கு கிடைத்த மூன்று பதக்க வாய்ப்புகளும் முடிவுக்கு வந்துள்ளன.
வெண்கலப் பதக்கத்திற்கான கலப்பு இரட்டையர் பிரிவுப் போட்டியில் இந்திய ஜோடி 0-2 என்ற செட் கணக்கில் வியட்நாமிடம் தோல்வியடைந்தது.
இப்போட்டியில் வியட்நாம் 12-9, 12-6 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று பதக்கத்தைக் கைப்பற்றியது.
முன்னதாக, மகளிர்க்கான ஒற்றையர் பிரிவு வெண்கலப் பதக்க போட்டியில் இந்தியாவின் குயின்சி, ஜப்பானின் யுய்னா சகாமோட்டோவிடம் 0-2 என்ற கணக்கில் போராடித் தோல்வியடைந்தார்.
மிகுந்த விறுவிறுப்புடன் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் 12-11, 12-11 என்ற மிகக் குறுகிய புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் சகாமோட்டோ வெற்றி பெற்றார். இதன் மூலம் குயின்சியின் பதக்க வாய்ப்பு கைநழுவியது.
நீச்சல் போட்டியில், ஆடவருக்கான 100 மீட்டர் பிரஸ்ட்ஸ்ட்ரோக் (100m breaststroke) ஹீட்ஸ் சுற்றில் இந்தியாவின் ரிஷப் தாஸ் 54.85 வினாடிகளில் இலக்கை எட்டி ஒட்டுமொத்தமாக 5-வது இடத்தைப் பிடித்து இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றார்.