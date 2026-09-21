ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி: எம்.எம்.ஏ.வில் இந்தியாவுக்கு வெண்கலம்... வரலாறு படைத்த சுச்சிகா!

நகோயா,
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் எம்எம்ஏ போட்டியில் இந்தியாவின் சுச்சிகா தரியால் வெண்கலப் பதக்கம் வென்று வரலாறு படைத்துள்ளார்.
ஜப்பானின் நகோயாவில் நடைபெற்று வரும் 2026 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு மேலும் ஒரு பதக்கம் கிடைத்துள்ளது.
எம்எம்ஏ போட்டியில் மகளிருக்கான 60 கிலோ எடைப்பிரிவு அரையிறுதியில் சுச்சிகா தரியால், சிங்கப்பூரின் ஹுய் ஹூன் தியோவை எதிர்கொண்டார்.
பரபரப்பாக நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் சுச்சிகா 0-2 என்ற கணக்கில் தோல்வியடைந்தார். இதனால் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை அவர் இழந்தார்.
இருப்பினும், அரையிறுதிக்கு முன்னேறியதன் மூலம் சுச்சிகா ஏற்கனவே வெண்கலப் பதக்கத்தை உறுதி செய்திருந்தார்.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் எம்.எம்.ஏ. பிரிவில் இந்தியா வெல்லும் முதல் பதக்கம் இதுவாகும்.
இதன் மூலம் சுச்சிகா தரியால், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் எம்.எம்.ஏ.வில் இந்தியாவுக்காக வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார்.