ஆசிய விளையாட்டு பேட்மிண்டன்: பதக்கத்தை உறுதி செய்த இந்திய அணி

நகோயா,
ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20-வது ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் இந்திய வீரர்கள் தொடர்ந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். பேட்மிண்டன் ஆண்கள் அணி பிரிவில் இன்று நடைபெற்ற காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியா, போட்டியை நடத்தும் ஜப்பான் அணியை எதிர்கொண்டது.
அணிகள் பிரிவு போட்டியில் மொத்தம் 5 ஆட்டங்கள் நடைபெறும். இதில் 3 ஆட்டங்களில் வெற்றி பெறும் அணி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறும். ஒரு அணி முதல் 3 வெற்றிகளை பதிவு செய்துவிட்டால், மீதமுள்ள ஆட்டங்கள் நடத்தப்படாது.
காலிறுதியின் முதல் ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் லக்ஷயா சென், ஜப்பானின் கொடாய் நரவ்காவை எதிர்கொண்டார்.
தொடக்கத்தில் தடுமாறிய லக்ஷயா சென், பின்னர் சிறப்பாக விளையாடி ஆட்டத்தை தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தார். இறுதியில் 11-21, 21-5, 21-19 என்ற செட் கணக்கில் நரவ்காவை வீழ்த்தி இந்தியாவுக்கு முதல் வெற்றியை பெற்றுக் கொடுத்தார்.
அடுத்ததாக நடைபெற்ற இரட்டையர் ஆட்டத்தில் சாத்விக்சாய்ராஜ் ராங்கிரெட்டி - சிராக் ஷெட்டி ஜோடி களமிறங்கியது. இந்த ஜோடி யுகோ கோபயாஷி - தகுரோ ஹோகி ஜோடியை எதிர்கொண்டது.
தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய இந்திய ஜோடி, 21-18, 24-22 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது. இதன்மூலம் இந்தியா 2-0 என முன்னிலை பெற்றது.
இந்தியாவுக்கு தொடரை கைப்பற்ற இன்னும் ஒரு வெற்றி மட்டுமே தேவைப்பட்ட நிலையில், 3-வது ஆட்டத்தில் ஆயுஷ் ஷெட்டி களமிறங்கினார்.
அவர் ஜப்பானின் கோகி வட்டாநபேவுக்கு எதிராக சிறப்பாக செயல்பட்டு 21-10, 21-19 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றார்.இதன்மூலம் இந்திய அணி 3-0 என்ற கணக்கில் ஜப்பானை வீழ்த்தி காலிறுதியை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்து அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது.
அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றதன் மூலம் இந்திய ஆண்கள் பேட்மிண்டன் அணி ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் பதக்கத்தை உறுதி செய்துள்ளது.
அணி பிரிவில் அரையிறுதியில் தோல்வியடையும் இரு அணிகளுக்கும் வெண்கலப் பதக்கம் வழங்கப்படும். இதனால் இந்திய அணி குறைந்தபட்சம் வெண்கலப் பதக்கத்துடன் தொடரை நிறைவு செய்யும் வாய்ப்பை பெற்றுள்ளது.
அரையிறுதியில் இந்திய அணி தென்கொரியா அல்லது சீனாவை எதிர்கொள்ள உள்ளது.
இதற்கிடையே, பெண்கள் அணி பிரிவில் இந்தியாவுக்கு ஏமாற்றம் ஏற்பட்டது. காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 1-3 என்ற கணக்கில் தோல்வியடைந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறியது.
ஆண்கள் அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேறி பதக்கத்தை உறுதி செய்த நிலையில், பெண்கள் அணி காலிறுதியுடன் வெளியேறியது.