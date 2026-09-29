பிற விளையாட்டு

ஆசிய விளையாட்டு: 50 பதக்கங்களை கடந்த இந்தியா

ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகள் ஜப்பானில் நடைபெற்று வருகிறது
ஆசிய விளையாட்டு: 50 பதக்கங்களை கடந்த இந்தியா
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டோக்கியோ,

ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் இந்தியா வென்ற பதக்கங்களின் எண்ணிக்கை 50-ஐ கடந்துள்ளது.

ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகள் ஜப்பானில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் 46 நாடுகள் கலந்து கொண்டுள்ளன. கடந்த 19ம் தேதி தொடங்கிய ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகள் அடுத்த மாதம் 4ம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது.

இந்தியா - 53 பதக்கங்கள்

இந்நிலையில், ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் இந்தியா வென்ற பதக்கங்களின் எண்ணிக்கை 50-ஐ கடந்துள்ளது.

அதன்படி, ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் 11வது நாளான இன்று இந்தியா 8 பதக்கங்களை வென்றுள்ளது. இதன் மூலம் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் இந்தியா வென்ற பதக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 54 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

அதன்படி, இந்தியா 6 தங்கம், 22 வெள்ளி, 26 வெண்கலம் என மொத்தம் 54 பதக்கங்களுடன் பட்டியலில் 10வது இடத்தில் உள்ளது.

அதேவேளை, 143 தங்கம், 62 வெள்ளி, 49 வெண்கலம் என மொத்தம் 254 பதக்கங்களுடன் சீனா பட்டியலில் 1வது இடத்தில் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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Daily Thanthi
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