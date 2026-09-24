ஆசிய விளையாட்டு: 400 மீட்டர் தொடர் ஓட்டத்தில் இந்தியாவுக்கு வெள்ளி பதக்கம்

டோக்கியோ
ஆசிய விளையாட்டு 400 மீட்டர் தொடர் ஓட்ட போட்டியில் இந்தியாவுக்கு வெள்ளி பதக்கம் கிடைத்துள்ளது.
ஜப்பானில் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகள் நடந்து வருகின்றன. இதில், இன்றைய கலப்பு 400 மீட்டர் தொடர் ஓட்டத்தில் 4 பேர் கொண்ட இந்திய அணி வெள்ளி பதக்கம் வென்றது. பூவம்மா ராஜு, விஷால் தென்னரசு, வித்யா ராம்ராஜ் மற்றும் மானு டி.எஸ். ஆகிய 4 பேர் அடங்கிய குழுவினர் சிறப்பாக விளையாடினர்.
விஷால் சிறப்பான தொடக்கம் தந்த பின்னர், ஆட்டம் மீண்டும் இந்தியா பக்கம் திரும்ப பூவம்மா வழிவகை செய்ததும், மனு தொடர்ந்து 3-வது இடத்தில் ஓடினார். இறுதியாக வித்யா ராம்ராஜ் சிறப்பாக ஓடி 2-வது இடம் பிடித்து இந்தியாவுக்கு வெள்ளி வென்று தந்துள்ளார்.
மொத்தம் 3:14.46 நிமிடங்களில் இந்தியா பந்தய இலக்கை அடைந்தது. பஹ்ரைனின் சல்வா ஈத் நசீர் விரைவாக ஓடி அந்த அணி முதல் இடம் பிடிக்க உதவினார். அந்த அணி 3:12.87 நிமிடங்களில் முதல் இடம் பிடித்தது. வியட்னாம் 3:14.54 நிமிடங்களில் பந்தய தொலைவை அடைந்து வெண்கலம் வென்றது.