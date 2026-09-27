பிற விளையாட்டு

ஆசிய விளையாட்டு; இந்தியாவுக்கு மேலும் ஒரு வெள்ளிப்பதக்கம்

ஸ்குவாஷ் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியா வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றுள்ளது.
ஆசிய விளையாட்டு; இந்தியாவுக்கு மேலும் ஒரு வெள்ளிப்பதக்கம்
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டோக்கியோ,

ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் இந்தியா மேலும் ஒரு வெள்ளிப்பதக்கத்தை வென்றுள்ளது.

ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகள் ஜப்பானில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் 46 நாடுகள் கலந்து கொண்டுள்ளன. கடந்த 19ம் தேதி தொடங்கிய ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகள் அடுத்த மாதம் 4ம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது.

இந்தியாவுக்கு மேலும் ஒரு வெள்ளி

இந்நிலையில், ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் இன்று நடைபெற்ற ஸ்குவாஷ் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியா வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றுள்ளது. தமிழகத்தை சேர்ந்த அபய் சிங் ஸ்குவாஷ் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றார். இறுதிப்போட்டியில் மலேசிய வீரரிடம் தோல்வியடைந்த அபய் சிங் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றார்.

ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் 4 தங்கம், 12 வெள்ளி, 14 வெண்கலம் என மொத்தம் 30 பதக்கங்களுடன் இந்தியா பட்டியலில் 10வது இடத்தில் உள்ளது.

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ஆசிய விளையாட்டு
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Daily Thanthi
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