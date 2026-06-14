ஆசிய விளையாட்டு போட்டி: இந்திய பேட்மிண்டன் அணி அறிவிப்பு

புதுடெல்லி,
ஆசிய விளையாட்டு போட்டி ஜப்பானில் வருகிற செப்டம்பர் 19-ந் தேதி முதல் அக்டோபர் 4-ந் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இந்த தொடருக்கான இந்திய பேட்மிண்டன் அணிகள் மற்றும் தனிநபர் சாம்பியன்ஷிப் பிரிவில் பங்கேற்கும் வீரர், வீராங்கனைகளின் பட்டியல் நேற்று அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டது.
இந்திய ஆண்கள் பேட்மிண்டன் அணியில் லக்சயா சென், ஆயுஷ் ஷெட்டி, எச்.எஸ். பிரனாய், ஸ்ரீகாந்த், தருண் மன்னேபல்லி, சாத்விக் சாய்ராஜ் ரங்கி ரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி, ஹரிகரன் அம்சகருணன், எம்.ஆர். அர்ஜுன் மற்றும் துருவ் கபிலா ஆகியோர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இந்திய பெண்கள் அணியில் முன்னணி நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி. சிந்து இடம்பெற்றுள்ளார். அவருடன் உன்னதி ஹுடா, தேவிகா சிஹாக், தன்வி ஷர்மா, இஷாராணி பரூவா, திரிஷா ஜாலி, காயத்ரி கோபிசந்த், கவிபிரியா செல்வம், சிம்ரன் சிங்ஹி மற்றும் தனிஷா கிரஸ்டோ ஆகியோரும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் லக்சயா சென் மற்றும் ஆயுஷ் ஷெட்டி ஆகியோர் இந்தியா சார்பில் களமிறங்குகின்றனர். பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் பி.வி. சிந்து மற்றும் உன்னதி ஹுடா போட்டியிட உள்ளனர்.
ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவில் சாத்விக் சாய்ராஜ் ரங்கி ரெட்டி - சிராக் ஷெட்டி ஜோடியும், ஹரிகரன் அம்சகருணன் - எம்.ஆர். அர்ஜுன் ஜோடியும் பங்கேற்கின்றனர். பெண்கள் இரட்டையர் பிரிவில் திரிஷா ஜாலி - காயத்ரி கோபிசந்த் மற்றும் கவிபிரியா செல்வம் - சிம்ரன் சிங்ஹி ஜோடிகள் களமிறங்க உள்ளன.
கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் துருவ் கபிலா - தனிஷா கிரஸ்டோ ஜோடி இந்தியாவின் சார்பில் பங்கேற்று பதக்க வேட்டையில் ஈடுபட உள்ளது.
ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் பேட்மிண்டன் பிரிவில் இந்தியா வலுவான அணியுடன் களமிறங்குகிறது. குறிப்பாக பி.வி. சிந்து, லக்சயா சென் மற்றும் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி மீது இந்திய ரசிகர்கள் அதிக எதிர்பார்ப்புடன் உள்ளனர். இந்திய அணி பல பதக்கங்களை வென்று நாட்டிற்கு பெருமை சேர்க்கும் என்ற நம்பிக்கை நிலவுகிறது.