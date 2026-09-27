ஆசிய விளையாட்டு: இந்திய ஜோடி அதிர்ச்சி தோல்வி

டோக்கியோ,
ஆசிய விளையாட்டு போட்டி 2026-ல் இந்தியாவின் திரிஷா ஜாலி–காயத்ரி கோபிச்சந்த் ஜோடி மகளிர் இரட்டையர் காலிறுதியில் மலேசியாவின் பேர்லி டான்–தினா முரளிதரன் ஜோடியிடம் 18–21, 9–21 என்ற செட் கணக்கில் தோல்வியடைந்து போட்டியிலிருந்து வெளியேறியது.
முதல் செட்டில் 10–10 என சமநிலைக்கு வந்த இந்திய ஜோடி, பின்னர் சில தவறுகளால் 18–21 என செட்டை இழந்தது. இரண்டாவது செட்டில் மலேசிய ஜோடி ஆதிக்கம் செலுத்த, திரிஷா ஜாலி–காயத்ரி 9–21 என தோல்வியடைந்தனர்.
கடந்த மாதம் உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் வெண்கலம் வென்றிருந்த நிலையில், ஆசிய விளையாட்டிலும் பதக்கம் வெல்லும் இந்தியாவின் நம்பிக்கையில் இவர்களின் காலிறுதி வெளியேற்றம் பின்னடைவாக அமைந்தது.