பிற விளையாட்டு

ஆசிய விளையாட்டு: 'செபக்டக்ரா'வில் இந்தியாவுக்கு முதல் பதக்கம்

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் செபக்டக்ராவில் இந்தியா வெல்லும் 3-வது பதக்கம் இதுவாகும்.
செபக் டக்ரா
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டோக்கியோ,

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் செபக்டக்ரா ஆண்கள் குவாட்ரண்ட் பிரிவில் இந்திய அணி வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெண்கலப் பதக்கத்தை வென்றுள்ளது. இந்தப் பிரிவில் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்தியா பெறும் முதல் பதக்கம் இதுவாகும்.

ஜப்பானிடம் தோல்வி

அரையிறுதிப் போட்டியில் இந்திய ஆண்கள் குவாட்ரண்ட் அணி, போட்டியை நடத்தும் ஜப்பான் அணியை எதிர்கொண்டது. பரபரப்பாக நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 0-2 என்ற செட் கணக்கில் தோல்வியடைந்தது.

செட் விவரம்:

முதல் செட்: இந்தியா 12 – 15 ஜப்பான்

இரண்டாவது செட்: இந்தியா 13 – 15 ஜப்பான்

இரு செட்களிலும் இந்திய வீரர்கள் கடுமையாகப் போராடிய நிலையில், ஜப்பான் அணி இறுதியில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

தோல்வியிலும் கிடைத்த வெண்கலம்

செபாக்டாக்ரா போட்டி விதிமுறைகளின்படி, அரையிறுதியில் தோல்வியடையும் இரு அணிகளுக்கும் வெண்கலப் பதக்கம் வழங்கப்படுகிறது. இதனால், இந்திய அணிக்கு இந்தப் பிரிவில் வரலாற்றுச சிறப்புமிக்க வெண்கலப் பதக்கம் கிடைத்துள்ளது.

இந்தியாவின் 3-வது பதக்கம்

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் செபக்டக்ராவில் இந்தியா வெல்லும் 3-வது பதக்கம் இதுவாகும்.

2018 – ஆண்கள் அணி பிரிவு: வெண்கலம்

2022 – பெண்கள் அணி பிரிவு: வெண்கலம்

தற்போதைய போட்டி – ஆண்கள் குவாட்ரண்ட் பிரிவு: வெண்கலம்

இறுதிக்கட்டம்

ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20-வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கி உள்ளது. போட்டியின் நேற்றைய முந்தைய நாளில் இந்தியா நான்கு தங்கப் பதக்கங்களை வென்று பதக்கப் பட்டியலில் தனது எண்ணிக்கையை உயர்த்தியிருந்த நிலையில், தற்போது செபக்டக்ராவிலும் மற்றொரு பதக்கம் இந்தியாவின் கணக்கில் சேர்ந்துள்ளது.

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Daily Thanthi
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