ஆசிய விளையாட்டில் மேலும் ஒரு பதக்கம்... துப்பாக்கி சுடுதலில் இந்திய வீரர்கள் அசத்தல்

டொயோட்டா,
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு மேலும் ஒரு பதக்கம் கிடைத்துள்ளது.
ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20-வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் பல்வேறு போட்டிகளில் பங்கேற்று வருகின்றனர். 45 நாடுகளைச் சேர்ந்த வீரர்கள் பங்கேற்றுள்ள இந்தப் போட்டிகள் அக்டோபர் 4-ந்தேதி வரை நடைபெறுகின்றன.
இந்த நிலையில், துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு மேலும் ஒரு பதக்கம் கிடைத்துள்ளது.
ஆண்களுக்கான 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் பிரிவில் பார்த்த் ராகேஷ் மானே, ருத்ராக்ஸ் பாட்டீல் மற்றும் ஹிமான்ஷு தில்லான் ஆகியோர் அடங்கிய இந்திய அணி மொத்தம் 1890.1 புள்ளிகள் பெற்று 2-வது இடத்தைப் பிடித்து வெள்ளிபதக்கத்தை வென்றுள்ளது.
இதில் சீனா 1899.9 புள்ளிகளுடன் முதலிடம் பிடித்து தங்கப் பதக்கத்தையும் கொரிய அணி மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்து வெண்கலப் பதக்கத்தை வென்றது.
இதன் மூலம் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியாவின் பதக்க எண்ணிக்கை மேலும் உயர்ந்துள்ளது. நேற்று பெண்களுக்கான 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் அணிகள் பிரிவில் இளவேனில் வாலறிவன், சோனம் மாஸ்கர், விதர்ஷா வினோத் ஆகியோர் அடங்கிய இந்திய அணி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றது. அதேபோல் தனிநபர் பிரிவிலும் இளவேனில் வாலறிவன் வெள்ளி வென்றார்.
துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் இந்திய வீரர்கள் தொடர்ந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.